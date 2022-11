Nach einem tödlichen Zwischenfall in der Karlsruher Kaiserallee ist der Bahnverkehr am Montag zeitweise unterbrochen worden. Es waren mehrere Linien betroffen.

Zu deutlichen Behinderungen im Karlsruher Bahnverkehr ist es am Montagnachmittag in der Kaiserallee gekommen. Ein Zug der Linie S5 hatte zwischen den Haltestellen Mühlburger Tor und Yorckstraße in Fahrtrichtung Westen eine Person erfasst.und tödlich verletzt. In der Folge musste der Stadt- und Trambahn-Verkehr weiträumig umgeleitet werden. Betroffen waren die Linien 2,3,4, S1, S11,S2, S5 und S51.

Der Bahnverkehr Richtung Osten wurde ab dem Entenfang über Weinbrennerplatz und Kriegsstraße geleitet, verlegt werden mussten teilweise auch die Linien in westlicher Richtung. Zahlreiche Bahnkunden mussten Umwege und Wartezeiten in Kauf nehmen.

Zu Behinderungen kam es auch für den Autoverkehr rund um den fraglichen Bereich. Um 15.33 Uhr konnte die Strecke wieder freigegeben werden, so ein KVV-Sprecher gegenüber unserer Redaktion. Im Einsatz waren 18 Feuerwehrleute.