Gut 8.000 Euro haben zwei Benefizkonzerte des Musikkorps der Bundeswehr aus Siegburg zugunsten der Kinderklinik am Städtischen Klinikum Karlsruhe eingebracht. Toto Lotto Baden-Württemberg und die Sparkasse Karlsruhe legen nochmals 3.000 Euro drauf. Den Spendenscheck übergaben die Unternehmen in dieser Woche am Klinikum.

„Wir sind extrem denkbar“, sagt Klinikum-Geschäftsführer Michael Geißler. Man nutze das Geld, um für kleine Patienten eine Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.

Ein Teil fließe in das Spielzimmer in der Kinderchirurgie. Den Rest bräuchten die Verantwortlichen für den Einkauf. Auf dem Wunschzettel steht Material, das die Qualität der Versorgung erhöht, aber nicht im Rahmen des normalen Budgets zu bekommen ist.

Gesamtbilanz: Mehr als 40.000 Euro

Mit dem Musikkorps der Bundeswehr pflegt das Klinikum eine enge Verbindung. Seit fünf Jahren greifen die Musikerinnen und Musiker regelmäßig in Karlsruhe für einen guten Zweck zu ihren Instrumenten. 42.000 Euro sind bislang zusammengekommen, berichtet der langjährige Organisator Volker Schmalz. „Vor der Pandemie kamen wir bei jedem Konzert an die 10.000 Euro ran.“

Die aktuelle Spendensumme ist das Ergebnis von gleich zwei Auftritten – einem im November 2021 und einem im Juni 2022. „Bei der letzten Veranstaltung waren leider 300 der knapp 1.000 Plätze im Konzerthaus leer“, sagt Schmalz. Zum ersten Mal habe das Musikkorps in Karlsruhe nicht vor ausverkauftem Haus gespielt. „Das ist natürlich schade.“

2024 müssen die Musiker in die Schwarzwaldhalle ausweichen

Dennoch planen die Organisatoren längst die nächsten Konzerte. Die Zusage des Musikkorps der Bundeswehr haben sie bereits. Der wird laut Plan am 7. März 2023 auf die Bühne treten, der Vorverkauf beginnt voraussichtlich Ende November. Für 2024 peilen die Verantwortlichen den 5. März an.

Weil das Konzerthaus zu dieser Zeit als Ausweich-Spielstätte für das Badische Staatstheater vorgesehen ist, muss das Benefizkonzert vermutlich in die deutlich größere Schwarzwaldhalle ausweichen. „Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung“, sagt Schmalz. „Aber bevor es ausfällt, spielen wir eben dort“, ergänzt Christian Weiper, Leiter des Musikkorps.

2025 hofft Schmalz auf den nächsten Umzug. „Ich würde gerne ein Konzert im Weinbrennersaal der neuen Stadthalle hören.“