Karlsruher Klimaschützer starten bundesweiten Wettbewerb um Wattzahlen aus Solarkraft

Deutschlandweit streiten seit kurzem Städte im „Wattbewerb“ spielerisch um den Ausbau der Fotovoltaik. Die Initiatoren wollen auch Karlsruher Entscheider in allen Bereichen dazu zu bringen, sich für Sonnenstrom zu interessieren.

„Wattbewerb“ in immer mehr Städten

Karlsruher Klimaschützer haben es geschafft, einen sportlichen Wettstreit zwischen deutschen Städten um den Ausbau von Sonnenstrom anzuschieben. Diesem „Wattbewerb“ schließen sich nahezu täglich neue Teilnehmer an.

Bisher beteiligen sich 60 Städte aus ganz Deutschland, darunter aus Baden-Württemberg Karlsruhe und Rastatt, Kehl, Freiburg, Stuttgart und Tübingen. Auch Ludwigshafen und Lindau, Bonn, Dortmund und Hannover sowie Karlsruhes Partnerstadt Halle an der Saale nehmen inzwischen teil.

Der Begriff „Wattbewerb“ spielt mit den Worten Wettbewerb und Watt, der Maßeinheit für die physikalische Einheit der Leistung. Der Name ist Programm: Die Städte wetteifern darum, die Produktion an Solarstrom in möglichst kurzer Zeit zu verdoppeln. Entstanden ist die Aktion aus einer Initiative des Klimabündnisses Karlsruhe.