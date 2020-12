Die Reaktionen auf die aktuelle Lage in der Pandemie und die drohenden Konsequenzen überschlagen sich. Auch die Krankenhäuser in Stadt und Region schlagen Alarm. Was fordern sie von der Politik?

Die Kliniken in Stadt und Region sind im Alarmzustand. Deshalb fordern sie gemeinsam den sofortigen „Total-Lockdown“. Mit ihrem dramatischen Appell versuchen die Klinikmanager, die Politik zu umgehend drastischen Maßnahmen auf, um den Notstand in den Krankenhäusern über Weihnachten und zu Anfang 2021 noch irgendwie zu verhindern.

Angesichts der aktuellen Rekordzahlen bei den Corona-Infizierten und bei den Covid-Toten in Deutschland sowie der drohenden Überlastungen der Intensivstationen in Stadt und Region sprechen sie von der letzten Chance, um noch gravierendere Auswirkungen der Pandemie in diesem erst begonnenen Winter zu vermeiden.

„Die Kliniken im Stadt- und im Landkreis Karlsruhe schlagen Alarm und fordern Politik und Bürger zum Handeln auf“, heißt es in der Erklärung. Man reagiere damit auch im Anschluss an „den emotionalen Appell der Bundeskanzlerin am Mittwochabend und der aktuellen Einschätzung der Situation durch das Robert-Koch-Institut als besorgniserregend“. Michael Geißler, Geschäftsführer des Städtischen Klinikums Karlsruhe, möchte damit den Druck auf die Politik erhöhen: So schnell wie möglich, also noch deutlich vor Weihnachten müsse der „Total-Lockdown“ kommen, meint er. Die Situation in den Krankenhäusern sei bereits jetzt kritisch.

Mehr zum Thema Zu viele Corona-Fälle Karlsruher Gesundheitsamt schlägt Alarm

„Es besteht absolute Dringlichkeit, die Corona-Fallzahlen zu reduzieren“, sagt Geißler. Die Kliniken verlegen schon in ihrem Verbund untereinander schwerstkranke Covid-Patienten, wenn ihre Intensivstationen volllaufen. Selbst der Maximalversorger Städtisches Klinikum hat am Donnerstag den ersten Intensivpatienten in die Karlsruher ViDia Kliniken verlegen lassen. Dabei sind auch dort schon die Kapazitäten teilweise überschritten. So herrscht beim Diakaonissenkrankenhaus wegen der hohen Zahl der Kranken beim Pflegepersonal ein Aufnahmestopp für Covid-Intensiv-Patienten, wie ViDia-Vorstand Karl-Jürgen Lehmann erklärt.