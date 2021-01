Belastung lässt nach

Karlsruher Kliniken spüren positive Wirkung des Lockdowns

Die Wirkung des Lockdowns kommt in den Karlsruher Kliniken an. Das wirkt sich am Städtischen Klinikum schon bald positiv für Kranke an Herz oder Nerven aus. Welche konkreten Aussichten bestehen jetzt für aufgeschobene Operationen?