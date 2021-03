Dritte Welle rollt an

Karlsruher Kliniken stehen vor neuer Belastungsprobe in der Corona-Pandemie

Die Karlsruher Krankenhauschefs rechnen mit einem schweren April. Sie sehen die neue Welle der Pandemie in die Kliniken schwappen. Was macht sie zuversichtlich, dass die Lage beherrschbar bleibt? Und was erwarten sie jetzt von jedem Einzelnen?