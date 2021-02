In Karlsruhe zwinkern bei Einbruch der Dunkelheit Bäume. Es ist Jonas Denzel, der ihnen die Augen gibt. Der Karlsruher hat sich der Kunstform Projection Mapping verschrieben – und radelt mit seinem Beambike durch die Dunkelheit.

Projection Mapping in der Dunkelheit

Fans der Schlosslichtspiele haben es noch gut vor Augen: Jonas Denzel ließ mit seinem Beitrag „Hands on“ Tausende Zuschauer mitklatschen. Der Karlsruher ist inzwischen gebucht für ähnliche Projection-Mapping-Events in der Schweiz, in den USA - doch Corona bremst ihn aus.

Gleichzeitig bringt die Pandemie ein weiteres Projekt des Künstlers so richtig in Fahrt: Ein-, zweimal die Woche ist der 30-Jährige in Karlsruhe mit seinem Beambike unterwegs. Bei Einbruch der Dunkelheit radelt Jonas Denzel mit einer Box voll Technik los und nutzt Hügel ebenso als Projektionsfläche wie Unterführungen oder Brücken.

Jonas Denzel zaubert Augen auf Bäume oder Stelen, die Spaziergängern schon mal zublinzeln. Die Inszenierung ist nicht von Dauer, die Batterie hält maximal vier Stunden.