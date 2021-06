Ausländische Schüler werden in Karlsruher Vorbereitungsklassen von erfahrenen Lehrkräften auf den Übergang in eine Regelschule vorbereitet. Künftig sollen dies Pädagogen mit befristeten Arbeitsverträgen tun. Eine Lehrerin schlägt Alarm.

Etwa 75 ausländische Kinder werden in diesem Schuljahr in den Vorbereitungsklassen (VKL) der Gutenbergschule unterrichtet, rund 30 sind es an der Schillerschule, dazu gibt es noch spezielle Grundschulklassen an Leopoldschule, Tullaschule und Pestalozzischule.

Die VKL-Schüler kommen aus aller Herren Länder, Arbeiterkinder sind ebenso dabei wie Akademikernachwuchs und einige Geflüchtete. Eines aber haben alle Kinder gemeinsam: Sie können kurz nach ihrer Ankunft in Deutschland noch kein Deutsch und müssen die Sprache zum Übergang in eine Regelklasse deshalb möglichst schnell lernen.

Gutenberg-Rektor Günter Vogel setzt bei der Beschulung der VKL-Kinder ebenso wie andere Schulleitungen auf Lehrkräfte mit langjähriger Erfahrung. „Man braucht meistens ein Jahr, um die Kinder ans deutsche Schulsystem heranzuführen. Aber normalerweise klappt dann der Übergang und wer dann aufs Gymnasium oder die Realschule geht, muss auch nicht mehr zurück“, sagt Vogel. Trotz der erfolgreichen Arbeit beginnt für ihn bei der jährlichen Bedarfsermittlung „das große Zittern“.