Warum junge Karlsruher trotz sinkender Corona-Inzidenzen einen „solidarischen Lockdown“ fordern

Erst unter 100, dann unter 50, bald vielleicht die nächste Öffnungsstufe: In Karlsruhe werden wegen sinkender Inzidenzen immer mehr Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie gelockert. „Wir haben aber noch einiges zu tun“, warnt Franziska Buresch von der Initiative „ZeroCovid“.

Die Bewegung setzt sich seit Monaten für eine zukunftsgerichtete, globale Bewältigung der Pandemie ein – und hat mit drastischen Forderungen auf sich aufmerksam gemacht.

So trat sie beispielsweise Ende März für einen mehrwöchigen Shutdown auch in der Wirtschaft ein. In den Betrieben sollte nicht zwingend erforderliche Arbeit bei vollem Lohn stillgelegt werden. „Es kann schließlich nicht sein, dass man entgegen dem Gesundheitsschutz arbeiten gehen muss, um sich Essen leisten zu können“, so Buresch.

Auch wenn die Forderungen nun, bei geringeren Infektionszahlen, teilweise andere sind: Der Wunsch nach „weniger Leichtsinn“ bei den Corona-Lockerungen ist geblieben. Die „ZeroCovid“-Bewegung, die in mehr als 20 deutschen Städten vertreten ist und in Karlsruhe aus Aktiven zwischen 16 und 66 Jahren besteht, macht vor allem auf das Long-Covid-Syndrom aufmerksam.

„Wissenschaftler haben darauf hingewiesen, dass wir jetzt einen Lockdown brauchen, damit die Impfungen ihre Wirkung entfalten können“, sagt Buresch.

Wird bei Lockerungen der Corona-Regeln mit zweierlei Maß gemessen?

Denn alle, die nicht geimpft werden können – insbesondere jüngere Kinder – seien der Gefahr von Langzeitfolgen ausgesetzt. Es sei sinnvoll, die Infektionszahlen jetzt soweit wie möglich zu senken, bevor diese Kinder im September wieder in die Schulen zurückkehren.

Mit Blick auf die aktuellen Lockerungen in Karlsruhe spricht Buresch von einer Messung mit zweierlei Maß: „Vor einem Jahr war 35 eine viel zu hohe Inzidenz, die einen Lockdown ausgelöst hat. Dass wir jetzt schon bei 100 lockern, zeigt, wie abgestumpft wir sind – weil uns nicht mehr klar ist, dass hinter diesen Zahlen Tote stehen.“

Aber hinter jeder dieser Zahlen steht jemand, der bei uns im Krankenhaus stirbt oder möglicherweise unter Long Covid leidet. Christina Zacharias, Pflegekraft und Karlsruher „ZeroCovid“-Gründerin

Christina Zacharias, Pflegekraft am Städtischen Klinikum Karlsruhe und Gründerin der „ZeroCovid“-Ortsgruppe, pflichtet Buresch bei. „Wir sehen, wie sich die Normalität einschleicht und dass der eigene Sommerurlaub mehr wert ist als der Gesundheitsschutz von anderen“, sagt die 24-Jährige.

Die gleichen Zahlen, die vor einem Jahr Alarm auslösten, würden die Bevölkerung nicht mehr beunruhigen. „Aber hinter jeder dieser Zahlen steht jemand, der bei uns im Krankenhaus stirbt oder möglicherweise unter Long Covid leidet.“

Die „ZeroCovid“-Aktivisten setzen sich daher für einen anderen Bewertungsmaßstab für Lockerungen ein: weg von Inzidenzwerten, hin zu einer Meldepflicht für Spätfolgen.

Die Initiative „ZeroCovid“ Die europaweite „ZeroCovid“-Bewegung ist hervorgegangen aus einem internationalen Aufruf von Wissenschaftlern und Ärzten für die konsequente Eindämmung der Pandemie im Dezember 2020. Zunächst in Großbritannien gewachsen, gründete sich auch schnell eine DACH-Organisation für Deutschland, Österreich und die Schweiz. In Deutschland gibt es mehr als 20 Ortsgruppen, die basisdemokratisch organisiert sind. Eine Unterschriftenaktion für den solidarischen Shutdown hat bis heute mehr als 100.000 Unterzeichner. „ZeroCovid“ fordert außerdem ein umfassendes soziales Rettungspaket für alle von der Pandemie betroffenen Menschen, den Ausbau der sozialen Gesundheitsinfrastruktur, eine gemeinsame globale Impfkampagne und die solidarische Finanzierung dieser Maßnahmen durch eine europaweite Solidaritätsabgabe auf hohe Vermögen, Unternehmensgewinne, Finanztransaktionen und die höchsten Einkommen.

Die Karlsruher Gruppe setzt sich vor allem aus Mitgliedern vieler anderer Bündnisse zusammen, wie etwa Fridays for Future, der „Seebrücke“-Initiative oder politischen Jugendorganisationen. Alle acht Tage beraten die Teilnehmer um den harten Kern von rund 16 Organisatoren, welche Themen sie wie an die Öffentlichkeit bringen können.

Dabei geht es nicht nur um Corona, sondern um allerlei gesellschaftliche Aspekte: Etwa häusliche Gewalt, den psychischen Druck auf Kinder im deutschen Schulsystem oder die Struktur des Gesundheitswesens.

Auch „ZeroCovid“-Aktivisten sind keine Fans von Ausgangssperren

„Diese Probleme gehen ja nicht weg, wenn die Pandemie vorbei ist“, sagt die 29-jährige Franziska Buresch. Corona habe aber manche dieser Themen ganz hoch auf die Agenda gerückt. „Dabei sind die Forderungen zu einem Umbau des Gesundheitssystems alte Hüte“, sagt Zacharias. Und manche Themen seien von Corona-Leugnern geradezu missbraucht worden. So seien nächtliche Ausgangsbeschränkungen mit dem Argument kritisiert worden, sie führten zu mehr häuslicher Gewalt.

„Nicht, dass wir die Ausgangssperre geil finden, die ist auch ein Kritikpunkt von uns gewesen“, stellt Zacharias klar. „Aber sie als Werkzeug zu benutzen, um Panik zu verbreiten und Stimmung zu machen, geht gar nicht.“

Häusliche Gewalt sei schon vor Corona ein Problem gewesen, das zu wenig Beachtung gefunden habe. Jetzt, wo die Ausgangssperren aufgehoben sind, gebe es auch nicht plötzlich mehr Frauenhäuser. „Darüber wird aber nicht mehr geredet, seit sich die Geimpften auf Mallorca tingeln“, kritisiert Zacharias.

Sie hätten Verständnis, dass die Menschen in ihr normales Leben zurückwollen, sagt Buresch. „Unsere Themen bleiben aber aktuell.“ Das gilt insbesondere beim Blick über Deutschland hinaus: Während hierzulande die Impfkampagne endlich Fahrt aufnehme, seien Länder des globalen Südens von Impfstoffen noch weitgehend abgeschnitten.

Ursprüngliche „ZeroCovid“-Forderungen wie der solidarische Shutdown werden dadurch langsam von drängenderen Positionen abgelöst – wie etwa dem Appell, die Impfstoffpatente freizugeben.