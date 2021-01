Einiges. In den vergangenen Monaten hat sich viel getan. Allein die Schätzung der Reproduktionszahl R mit vielen Unsicherheiten und Glättungen ist eine Sache für sich. Trotzdem gibt es natürlich Grenzen in der Präzision der Berechnungen und damit der Vorhersagen. Es gibt so viele Variablen und Unsicherheiten, dass man oft nur mit Wahrscheinlichkeiten rechnen kann. Die Komplexität der Krise lässt sich in keinem noch so umfangreichen Modell abbilden. Mit den verfügbaren Zahlen hinken wir ja ohnehin dem tatsächlichen Geschehen hinterher. Dazu kommen die zeitliche und örtliche Dynamik, beides ist schwer zu vermitteln.