Karlsruher Migrationsbeirat: Russische Bürger sorgen sich vor Ächtung

Karlsruhe zeigt weiter klare Kante gegen den russischen Angriff auf die Ukraine: An diesem Dienstag, 15. März, kommt der Gemeinderat um 15.30 Uhr zu einer Sondersitzung zusammen, um eine Resolution in der Sache zu verabschieden. Den Einmarsch russischer Truppen wollen die Kommunalpolitiker in der Erklärung „auf das Schärfste“ verurteilen.

Der ukrainischen Bevölkerung soll die „volle Solidarität und Unterstützung“ zugesagt werden, heißt es vorab. Das entsprechende Papier wurde bereits im Migrationsbeirat vorberaten. Dort wurde Zustimmung signalisiert.

Die im Migrationsbeirat vertretenen Sachkundigen Einwohner beziehen in einem Brief an die Stadträte klare Position: „Wir verurteilen den Angriff auf die Ukraine“, heißt es in dem Schreiben, das den BNN vorliegt. Und weiter: „Wir heißen Geflüchtete willkommen und unterstützen sie, egal woher sie kommen.“ Man trete für Verständigung und Frieden in der Stadt ein und jeder Diskriminierung entgegen – „egal ob sie Ukrainer, Russinnen, Ausländer oder Inländerinnen trifft“.

Mutter schärft Tochter ein, ihre russische Herkunft zu verleugnen

Aktuell seien Russen in der Stadt in Sorge, dass ihre Kultur und Sprache geächtet werde. Eine Mutter habe ihrer Tochter eingeschärft, nicht darüber zu sprechen, dass sie aus Russland eingereist ist – „sie möchte sie vor Feindseligkeiten schützen“, heißt es in dem Schreiben der Sachkundigen Einwohner. Diese zeigen sich sicher: Das sei nur die Spitze des Eisbergs.

In dem Schreiben heißt es weiter: „Auch nehmen wir wahr, dass eine in der Öffentlichkeit sinnfreie Debatte über ,richtige’ Geflüchtete (zum Beispiel Ukrainer) und ,falsche’ Geflüchtete (etwa Afghanen) entsteht. Diese Debatten sind kontraproduktiv, unwürdig und verfolgen das Ziel der Spaltung.“

Die Gefahr von Spaltung und Ausgrenzung wachse. Stadtverwaltung wie Zivilgesellschaft seien gefordert, dem aufmerksam deeskalierend zu begegnen.

Offizielle Kontakte nach Krasnodar ausgesetzt

„Wir Sachkundige tragen gerne in unseren Netzwerken und in Kooperation mit dazu bei, uns für eine solidarische, diskriminierungskritische und freie Stadtgesellschaft zu engagieren und diese von der Öffentlichkeit und Bürgerschaft einzufordern. Jeder sollte das Recht in Anspruch nehmen, in Sicherheit zu leben“, ist in der Erklärung zu lesen.

Karlsruhe hat bereits vor Tagen die Kontakte zur russischen Partnerstadt Krasnodar auf Eis gelegt. Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) ermutigt aber zum Austausch auf persönlicher Ebene. Das Rathaus wird weiterhin in den ukrainischen Farben angestrahlt.