Ausnahmegenehmigung erteilt

Karlsruher Mini-Weihnachtsmarkt darf sonntags öffnen

Verschlossene Buden auf dem Mini-Weihnachtsmarkt und lange Warteschlangen bei Glühwein-to-go-Ausschänken der benachbarten Gastronomie haben am Ersten Advent in Karlsruhe für Unverständnis bei den Bürgern gesorgt. An den nächsten drei Sonntag soll es anders werden. Dann dürfen fast alle Schausteller öffnen.