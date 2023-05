Die Antwort auf die wichtigste Frage gibt Wolfgang Stoll am Ende seiner Ansprache. „Das Modehaus Schöpf wird nicht geschlossen“, sagt der Direktor des Diakonischen Werks Karlsruhe bei der Eröffnung eines Pop-up-Stores am Samstagvormittag.

Seit dem Tod von Inhaberin Melitta Büchner-Schöpf würden die Beschäftigten des Modehauses täglich mit dieser Frage konfrontiert. Als Alleinerbe des historischen Gebäudes habe man eine „große Verantwortung“, stellt Stoll klar. Deshalb wolle man das Haus im Sinne der verstorbenen Modehaus-Chefin weiterführen.

Ein handsignierter Dalí für 799 Euro

Komplett in die Karten schauen lassen sich Stoll und der evangelische Stadtdekan Thomas Schalla bei der Feierstunde allerdings nicht. Mehrere Wochen lang war der Diakonie-Chef für diese Redaktion nicht erreichbar, auch jetzt gibt es keine konkreten Aussagen zur Zukunft des Gebäudes. „Sobald klar ist, was mit diesem Gebäude passiert, werden wir an die Öffentlichkeit treten“, sagt Stoll.

Klar ist bereits jetzt, dass der Pop-up-Store mit Antiquitäten aus dem von der Diakonie betriebenen Second-Hand-Laden „Déjà-vu“, darunter eine handsignierte Radierung von Salvador Dalí für 799 Euro, bis zum Jahresende das Kleidersortiment des Modehauses ergänzen soll. Klar ist auch, dass das Gebäude in nicht allzu ferner Zukunft saniert werden muss.

Kleine Hinweise zur künftigen Ausrichtung

Ein paar kleine Hinweise zur möglichen künftigen Ausrichtung des Traditionshauses geben Stoll und Schalla dann doch. Das Haus müsse nach der Sanierung zu einem „Alleinstellungsmerkmal“ entwickelt werden, das künftige Angebot müsse eine „große Strahlkraft“ für den Karlsruher Einzelhandel haben.

Ob das Modehaus künftig wie bisher alle drei oder nur noch eines oder zwei der Stockwerke bespielt, steht aber offenbar noch nicht fest. Auf Rendite getrimmt werde das Gebäude nach der Sanierung aber nicht. Vielmehr sollen Mieter mit besonderen und einzigartigen Sortimenten nach Karlsruhe geholt werden.

Kein einfaches Unterfangen, weiß Belinda Endres-Jovanovic. „Karlsruhe ist nicht München und auch nicht Stuttgart. Hier gibt es eine spezielle Klientel, auf die man sich einstellen muss“, sagt die Geschäftsführerin des Modehauses.

Eine Fokussierung auf Edelmarken oder Luxusartikel ist nach ihrer Einschätzung in der Kaiserstraße zum Scheitern verurteilt. Auf der anderen Seite müsse sich ein inhabergeführtes Geschäft in punkto Qualität und Sortimentstiefe von den Filialisten abheben.

Baustellen bremsen Entwicklung auf Karlsruher Kaiserstraße aus

Am meisten Sorgen machen Endres-Jovanovic aber die vielen Baustellen rund um den Marktplatz. „Die bremsen den Einzelhandel regelrecht aus“, sagt die Schöpf-Chefin. Und ein Ende der Leidenszeit sei auch 15 Jahre nach dem Beginn der Bauarbeiten für die Kombilösung noch nicht in Sicht.

Aber könnte Schöpf nicht zum Gewinner der Kaiserstraßensanierung werden? Könnte der späte Sanierungsbeginn nicht bedeuten, dass das Modehaus erst dann wiedereröffnet wird, wenn Marktplatz und Kaiserstraße ebenso fertig umgestaltet sind wie das Technische Rathaus und das neue Gebäude von „Peek & Cloppenburg“? Doch auch bei dieser Frage hält Stoll sein Blatt bedeckt und antwortet lieber mit einem Wortspiel: „Wir sind noch nicht erschöpft und werden hier noch viele Schätze ausschöpfen.“