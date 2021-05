Moderna-Impfstoff ist ausgeliefert

Karlsruher Modellprojekt für Corona-Impfung in Betrieben: Die MiRO zieht die Spritzen auf

In der Mineralölraffinerie Miro können sich Mitarbeiter ab Dienstag impfen lassen. Das Unternehmen ist eines von zwölf, in denen ab Mitte Mai in Baden-Württemberg Modellprojekte zum Impfen durch Betriebsärzte starten.