Karlsruher Musiker Ali Baran: „Das Problem ist der türkische Staat“

Ali Baran ist wieder in Karlsruhe. Nachdem er in der Türkei zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, fand nun eine Solidaritätsveranstaltung im Tollhaus statt. Mit scharfer Kritik in Richtung Türkei.

Gut besucht war am Donnerstagabend die Solidaritätsveranstaltung für Ali Baran im Tollhaus. Der kurdische Musiker aus Karlsruhe war wegen angeblicher Terror-Propaganda am 13. April in Istanbul in erster Instanz zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Gegen eine Kaution von 70.000 Euro wurde das Ausreiseverbot gegen ihn bis zur Berufsverhandlung aufgehoben. Ali Baran nutzte jedoch einen anderen Weg um nach Durlach, wo er seit 40 Jahren lebt, zu flüchten.

Weggefährten, Musiker-Kollegen und Freunde begrüßten den 67-Jährigen nun im Tollhaus. Für die große Unterstützung bedankte sich Karin Binder (Die Linke). Sie erinnerte daran, dass es auch um viele andere ginge, die ihre Stimme für die Freiheit erheben und nun in der Türkei in Haft sitzen. „Ein großes Dankeschön“ kam auch von Baran, der seine Vita ebenso wie das leidvolle Schicksal des kurdischen Volkes skizzierte.

Eines machte er deutlich: „Nicht Kurden oder Aleviten sind das Problem. Das Problem ist der türkische Staat, der andere Kulturen und Religionen nicht anerkennt.“

Ich habe niemanden ermordet, ich singe einfach nur kurdische Lieder. Ali Baran, Musiker

Zu seiner eigenen Situation vor Gericht meinte er: „Ich habe niemanden ermordet, ich singe einfach nur kurdische Lieder. Ich will Kurde sein – mehr nicht.“ Der Prozess in Istanbul sei eine Farce gewesen. Unter anderem Bilder auf seinem Twitter-Konto, die eine 1.-Mai-Demonstration in Karlsruhe zeigen, seien als Beweismittel herangezogen worden.

Dort war eine YPG-Flagge zu sehen. Die Kurden-Miliz wird in der Türkei als Terrororganisation eingestuft. Für Baran steht fest. „Die Türkei ist ein Mafia-Staat – vom kleinen Beamten bis ganz nach oben. Wenn du Geld hast, geht alles.“

Wichtige Präsidentschaftswahl am 14. Mai

Danach griff der Musiker zur Langhalslaute und ließ melancholische Lieder erklingen. Weitere Redner begrüßten den Heimgekehrten, darunter Bedia Özgökce Ertan aus Karlsruhes Projektpartnerstadt Van. Sie nannte „Erdogans Regime ein korruptes und repressives System, das Freiheit und Menschenrechte nicht achtet“.

Obgleich sie gewählte Oberbürgermeisterin einer 1,5-Millionen-Einwohner-Stadt sei, befinde sie sich wie viele im Exil. Aber sie sei optimistisch in Hinblick auf die Präsidentschaftswahl in der Türkei am 14. Mai. „Das ist die wichtigste Wahl seit langem. Wir haben die Möglichkeit uns von diesem düsteren Regime zu befreien“, so die Anwältin und Politikerin.

Stefan Struck, Beirat der Kurdischen Gemeinde Deutschlands, erinnerte an eine Tat, die sich kürzlich ereignete. Ein kurdischer Sänger sei in Istanbul ermordet worden, weil er sich weigerte, ein nationalistisches Lied zu spielen, sagte er sichtlich bewegt. „Die kurdischen Sänger sind eine wichtige Kulturinstitution. Wir danken Ali Baran und allen anderen, dass sie mutig ihre Stimme erheben“, sagte der Südstädter. Natürlich gab es reichlich Musik.

Die Blues-Band Jo Jonathan änderte den Pink-Floyd-Klassiker „Wish You Where Here“, kurzerhand in „Glad To Be Here“ (Deutsch: „Froh hier zu sein“) auf Ali Baran um. Carmine Biscosi intonierte das Partisanenlied „Bella ciao“ unter viel Applaus. Beeindruckend auch die kurdischen Stücke von Mikail Aslan, Cemil Qocgiri und Erdem Pancarci.