Karlsruher Musiker Tony Fazio ist zurück auf der großen Showbühne

Der Sender Sat.1 startet eine neue Castingshow. In der Jury sitzt ein Karlsruher Musiker, der jetzt wieder auf vielen Bühnen steht – und seinen Platz an der Supermarktkasse dennoch nicht aufgeben will.

Von der Supermarktkasse in die große Abendshow im Fernsehen: Der Karlsruher Tony Fazio startet als Musiker jetzt wieder richtig durch. Ein ums andere Mal muss er sich im Edeka in der Waldstadt freinehmen, um für Auftritte nach Nizza, Monaco oder Hamburg zu reisen. Oder eben zu den Dreharbeiten für die Sat.1-Show „All Together Now“.

Bei diesem Format greift der Sender auf die lange Erfahrung des 42-Jährigen im Musikgeschäft zurück: Tony Fazio sitzt in der Jury. Diese ist mit 100 Mitgliedern riesig, was wichtiger Bestandteil des Konzepts ist. Die Kandidaten sollen mit ihrem Gesang die Experten nämlich im wahrsten Sinne vom Hocker reißen, also zum Tanzen und Mitsingen bringen.

Je mehr so richtig abfeiern, desto besser stehen die Chance eines Bewerbers für den Sieg. „Das ist Dynamit, was da passiert“, sagt Tony Fazio im Rückblick auf die Dreharbeiten. Sechs Folgen umfasst die Show, die erste ist am Freitag, 27. Mai, ab 20.15 Uhr bei Sat.1 zu sehen.

Jury-Nebensitzer sind MC Fitti und Igor Epstein

In der Jurywand sitzen neben Tony Fazio unter anderem Musiker wie Linda Teodosiu, Graham Candy und Jazzy Gudd, Vocal-Coaches wie Pamela Falcon, Rapper MC Fitti und der Star-Geiger Igor Epstein. Den Kandidaten bleiben jeweils 100 Sekunden, um die 100 Juroren zu überzeugen. „Wir vernichten die Kandidaten nicht“, erklärt der Karlsruher. „Die Show ist voller Musik, voller Liebe.“ 10.000 Euro Preisgeld nimmt der Gewinner mit nach Hause, „aber es sind auch viele wichtige Kontakte entstanden“, berichtet Tony Fazio.

Wir vernichten die Kandidaten nicht. Tony Fazio, Musiker aus Karlsruhe

Überhaupt sei da eine Lebensenergie gewesen, die zwei Jahre gefehlt habe. Wie quasi alle Musiker traf Corona Tony Fazio hart. Las Vegas, Dubai, Kapstadt: Viele Jahre jettete der Musiker um die Welt. Er sang Cover-Songs auf der Berliner Fashion Week und bei der Wahl der Miss Universe. Er trat bei Hochzeiten und beim Geburtstag der Frau des Comedian Bülent Ceylan auf. Dann kamen mit Beginn der Pandemie Absagen um Absagen, sein Kalender war plötzlich leer. Hartz IV zu beantragen, das war kein Thema für ihn. Also setzte er sich fortan an die Supermarktkasse. Die Stelle will er nicht aufgeben, obwohl jetzt wieder Auftritte gebucht und eine Tour vorbereitet werden. „Der Job erdet mich“, sagt der Vater dreier Kinder.

Noten lesen kann der Musiker nicht – er spielt nach Gehör

Noch in diesem Monat will er eine neue Single rausbringen, „Care About You“ heißt die Soulballade. Produziert wurde sie von Freddy Sahin-Scholl, den viele noch von seinem Sieg bei „Das Supertalent“ kennen. Der ebenfalls in Karlsruhe lebende Künstler überzeugte das Publikum dort als Mann mit zwei Stimmen, er wechselt zwischen Bariton und Countertenor.

Es ist nicht die erste Kooperation der beiden Musiker: Schon im Dezember 2020 präsentierten sie zusammen den Song „Carry Me Home This Christmas“. Danach war erst mal Pause: „Wenn die Clubs zu sind, brauchst du keine Titel zu veröffentlichen“, so Tony Fazio. Gearbeitet hat er dennoch an neuen Nummern, sein Studio in der Oststadt wurde ebenfalls in der Corona-Zeit fertig. „Das ist jetzt absolut professioneller Standard“, sagt der 42-Jährige, der vor über 15 Jahren sein Hobby zum Beruf machte.

Noten lesen kann er nicht, das Keyboardspielen brachte er sich selbst bei. Hört er eine Nummer zwei-, dreimal, kann er sie spielen. Seine eigenen Nummern bewegen sich zwischen Pop und Schlager, Tony Fazio singt Deutsch oder Italienisch. Seine Eltern, die ein Lokal in Stuttgart betreiben, stammen aus Kalabrien. Dort steht im Haus der Familie bis heute sein allererstes Keyboard. Tony Fazio war fünf Jahre alt, als er das Instrument zu Weihnachten bekam. Er war damals so aufgeregt, dass er kurz darauf Fieber hatte, erinnert er sich bis heute.