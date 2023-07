Karlsruher „Nacht-Zoo“ ist besonders bei Familien beliebt

Viele Familien hat es am Wochenende in den Stadtgarten gezogen. Beim Karlsruher „Nacht-Zoo“ konnten die Besucher die Tierwelt in der abendlichen Dämmerung bestaunen.

Staunend steht Aylin mit ihrer Familie vor der Glasscheibe, während immer wieder Kalifornische Seelöwen an ihr vorbeiziehen. „Das ist super“, sagt die Siebenjährige, die sich aber auch auf die Affen-Fütterung, Elefanten und Leoparden freut.

„Wir kommen öfters in den Zoo. Jetzt wollten wir mal zu einer ungewöhnlichen Tageszeit vorbeischauen“, sagt Vater Hüseyn Arda, der mit Gattin, Sohn und Töchterchen aus der Südstadt eine denkbar kurze Anreise hatte.

So wie sie machten es viele Familien beim Karlsruher „Nacht-Zoo“ am Wochenende. Sie schauten sich die Tierwelt im Stadtgarten mal in der abendlichen Dämmerung an. Bis 22.30 Uhr konnte man auf dem Areal verweilen. Währenddessen gibt es reichlich Infos bei der Fütterung der Flusspferde.

So erfahren die Besucher, dass sie sogar im Wasser schlafen. Nach rund sechs Minuten tauchen sie jedoch wieder auf, um Luft zu holen. Auch, dass die Flusspferde eher „Nicht-Schwimmer“ sind und eher hüpfend, springend und sich vom Grund abstoßend unterwegs sind, war Manchem unbekannt.

Elefanten und Hippos bei den Kindern beliebt

„Verwandt sind sie nicht mit dem Pferd, sondern mit Schwein und Wal. Manche sagen auch Nilpferd, weil man sie zuerst am Nil entdeckt hat“, erläutert die Mikro-Stimme. Angetan von den Hippos sind Clara, Anastasia und Mila. „Ich finde aber auch die Elefanten gut. Die sind so lustig mit ihrem Rüssel“, sagt die 11-jährige Clara. Leoparden-Fan ist ihre Schwester Anastasia, während Mila auch die Dickhäuter favorisiert.

Die Schwestern sowie Freundin Mila sind öfters im Zoo. „Wir hatten auch schon eine Jahreskarte. Das ist heute ein schönes Event“, so Mutter Stefanie Thieme aus Blankenloch. Die Zoo-Pädagogik bietet kommentierte Führungen an. Auch die Fütterungen ziehen die Leute in Scharen an. Zudem sind Zoo-Scouts unterwegs.

Für das leibliche Wohl sorgen Dampfnudeln, Fritten oder Burger. Letztere werden passenderweise vom „Elephant Foodtruck“ serviert. Live-Musik gibt es auch, ferner einige illuminierte tierische Objekte. Angetan ist Jutta Pohl aus Karlsbad. „Gerade habe ich erfahren, dass bei den Erdmännchen die Frauen die Chefs sind. Das ist fast ein kleines Matriarchat“, meint die pensionierte Lehrerin schmunzelnd zu ihrem Partner, der fürs Fotografieren zuständig ist.

„Eigentlich die ganze Anlage“ gefällt der achtjährigen Carla. Ihre Mutter Birgit Widmann fügt hinzu: „Der Zoo ist sehr besonders. Das ist fast schon so etwas wie unser Wohnzimmer“. Das Duo zählt zu den Stammkunden. „Mit der Resonanz sind wir sehr zufrieden. Es ist wohl die Mischung aus Erleben und Geselligkeit, die dieses Event ausmachen“, vermutet Zoo-Direktor Matthias Reinschmidt. Gerade die Abendstimmung sorge für einen zusätzlichen Reiz. Zudem locke der günstige Abendtarif.

Dem Zoo-Direktor ist ferner wichtig, den Gedanken von Arten- und Tierschutz zu vermitteln. „Von einer ganz entspannten Atmosphäre“, spricht Gisela Fischer, Vorsitzende der Zoofreunde Karlsruhe. Zudem gebe es mehr als genug Rückzugsraum für die Tiere, fügt sie hinzu.