Es ist eines der zentralen Themen unserer Zeit, auf das ein Verein in Karlsruhe seit 2014 sein Augenmerk richtet: „Fokus Energie“, im vierten Stock der Technologiefabrik in der Karlsruher Oststadt beheimatet, war mit diesem Schwerpunkt seiner Zeit ein Stück voraus.

Große Teile der Wirtschaft setzten damals immer noch oder noch mehr auf russisches Gas – der Karlsruher Verein aber begann, auf Betreiben von Unternehmern wie Hans Hubschneider, Basisarbeit zum Thema nachhaltige Energie in seiner ganzen Bandbreite zu leisten: Gründer zu stärken, Akteure zu vernetzen, Wissen in die Bürgerschaft zu bringen.

Hans Hubschneider hatte 2014 bereits das von ihm gegründete, erfolgreiche IT-Unternehmen PTV AG verkauft und sich „in den Energiebereich gestürzt, weil es mich interessierte“. Er kam mit anderen in Kontakt, „einer sprach mich an, wir sind am Gründen, aber jeder erzählt etwas anderes“.

Und so entstand die Idee, einfach mal alle, die Gründer im Energiebereich unterstützen, an einen Tisch zu holen: ein Netzwerk für Energie-Start-ups, ähnlich dem Cyberforum für IT-Gründungen – in Form eines Vereins, dessen Vorstandsvorsitzender Hans Hubschneider wird.

Seit vier Jahren hört das Unterstützer-Netzwerk etablierter Firmen und Fachleute im Energiebereich auf den Namen „Axel“, abgeleitet vom „Accelerator“, dem „Beschleuniger“ für Start-ups. Ziel ist, beim Aufbau eines Unternehmens oder der Produktentwicklung unter die Arme zu greifen. 40 bis 50 Teams, die sich mit ihrer Idee bewerben, können pro Jahr ein ambitioniertes Trainingsprogramm durchlaufen, um am Ende vor einer Jury aus Experten etwa aus EnBW oder Electricité de France vorzustellen, was sie zu bieten haben.

Derzeit gehe es bei den Start-ups viel um Fragen der Verteilung und Speicherung von Energie, erzählt Hubschneider. Oder: Wie hauche ich der Batterie ein zweites Leben ein?

Expertenaustausch und Wissensvermittlung für Bürger

Doch allein bei der Ausrichtung auf Gründer ist es nicht geblieben. Der Anspruch von „Fokus Energie“ ist es, auch Expertinnen und Experten untereinander zu vernetzen und Wissensaustausch zu ermöglichen – und das letztlich auch in Richtung interessierter Bürgerinnen und Bürger. „Demokratisierung von Wissen“ nennt Hilmar F. John das, der im Verein seit Dezember 2020 die Geschäfte führt.

Mittlerweile hat der gemeinnützige Verein fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt 111 Mitglieder – unter ihnen die Stadt und die Messe Karlsruhe, die Stadtwerke Karlsruhe, aber auch Firmen wie EnBW, die big-Gruppe oder die Sparkasse Karlsruhe.

„Wir haben die Corona-Zeit genutzt, um auch für Bürgerinnen und Bürger besser ansprechbar zu werden“, verdeutlicht Hubschneider. Die in dieser Zeit üblichen Online-Formate hätten da sehr geholfen. „Bei unseren Brennpunkten, das sind fachliche Veranstaltungen, saßen früher 20 bis 30 Expertinnen und Experten am runden Tisch.“

Bei der jüngsten Online-Veranstaltung dieser Art zur E-Ladeinfrastruktur hingegen waren mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zugeschaltet. Immer mehr Menschen interessierten sich für Energiethemen. „Wir erreichen online jetzt einen wesentlich größeren Radius“, sagt er.

Karlsruher Verein veranstaltet Kongress zu Energiewende

Den wichtigen Fragen der Wärmewende und der Energiewende will sich der Verein am 22. Juni mit seinem ganztägigen Energiekongress annehmen. „Das Thema ist gerade ganz stark gefragt“, sagt John. Klimawandel, Energiekrise, Ukraine-Krieg – dabei ist die Idee des Kongresses älter als der Krieg.

Nach bewährtem Muster gibt es 16 Kurzvorträge, Fragen werden per Chat gebündelt. Der kleine Saal des Konzerthauses Karlsruhe wird dann zu einem Fernsehstudio umgebaut, die Vorträge kostenfrei per Livestream übertragen.

Finanziert wird die Arbeit – neben öffentlichen Geldern etwa für die Start-up-Förderung – auch durch Mitgliedsbeiträge und Sponsoren. Allerdings: „Wir strecken uns permanent nach der Decke“, meint Hubschneider, der ehrenamtlich für den Verein arbeitet. Es sei wie bei einem Start-up, dessen Finanzierung nicht gesichert ist: „Dann geht eben viel Arbeitszeit in diese Fragen.“

Daher sei der Verein auch nicht so schnell vorangekommen wie erhofft. Dennoch: „Wir sind sichtbarer geworden“, sagt John, „es wird wahrgenommen, dass das Netzwerk eine Unterstützung bietet.“ Man kenne sich jetzt, „man vertraut sich, man unterstützt sich, man arbeitet miteinander,“ bilanziert Hubschneider. „Wir sind genau auf dem Weg, den wir uns vorgenommen haben.“