In Durlach will der Fahrgastverband für das geplante Wohngebiet nordwestlich der Grötzinger Straße sowie die Gewerbeschule die Straßenbahnlinie um 800 Meter verlängern und zwei neue Haltestellen einrichten. In Wolfartsweier soll die Straßenbahn mit zwei zusätzlichen Haltestellen 900 Meter weiter bis zum südlichen Ortsrand führen. Beide Vorhaben bewertet Pro Bahn in seinem Entwicklungskonzept allerdings als „sehr schwierig“. Für die bereits bekannte Verlängerung der Tramstrecke 3 bis nach Kirchfeld-Nord schlägt Pro Bahn vor, die Heidelinie über die Teutschneureuter Straße an die Hardtbahn anzuschließen. Nach Kirchfeld-Nord soll die Straßenbahn nördlich der Haltestelle Kirchfeld abzweigen.