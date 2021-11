Veilchenblätter aus Ägypten

Karlsruher Parfümeur ist sich sicher: „Duft ist Emotion pur“

Schon seit seinem fünften Lebensjahr interessiert sich Roland Tentunian für Gerüche aller Art. In einer Werkstatt in Karlsruhe hat er sich selbst verwirklicht und erschafft verschiedenste Parfums. Angefangen hat jedoch alles mit Rosen-Marmelade in Bulgarien.