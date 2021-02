Natürlich, und deshalb haben wir auch die evangelischen und römisch-katholischen Geschwister angefragt. Sie haben sehr positiv auf unsere Initiative reagiert. Die Ökumene ist in unserer Stadt ja oft nach Stadtteilen organisiert, hier am Mühlburger Tor gibt es eine lange ökumenische Tradition. Deshalb bieten wir zunächst für unseren Stadtteil eine ökumenische Feier in der Christuskirche an. Später können entsprechende Feiern auch in anderen Stadtteilen stattfinden.