Karlsruher Polizei nimmt zu schnelle E-Bikes ins Visier

Rund ein Dutzend Polizeibeamtinnen und -beamte in dunkelblauen Uniformen haben sich Ecke Lammstraße und Zirkel postiert und mustern die vielen vorüber rauschenden Fahrräder. Erkennen sie ein E-Bike, bitten sie die Fahrer zum kurzen Boxenstopp.

In erster Linie geht es der Verkehrspolizei am Montagnachmittag um den technischen Zustand der Strom-Fahrräder. „Manche sind so verändert, dass der Elektromotor auch oberhalb von Tempo 25 Unterstützung gibt“, erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums auf Nachfrage der BNN.

Die Kontrollaktion dient der Verkehrssicherheit, sie dient aber auch der Fortbildung der Beamten. Denn das Phänomen zu schneller E-Bikes ist vergleichsweise jung. Technisch sei es vielfach kein großes Problem, ein elektrisches Fahrrad so zu verändern, dass die motorische Unterstützung nicht – wie vom Gesetz gefordert – ab Tempo 25 abreißt, erklärt einer der Beamten.

Rechtlich aber ist das sehr wohl ein Problem. Denn wenn der E-Motor dem Fahrrad auch oberhalb dieser Tempomarke Rückenwind gibt, gelten andere Spielregeln: Das Vehikel braucht dann ein Versicherungskennzeichen, und der Fahrer benötigt Helm und Fahrerlaubnis. So wie bei S-Pedelecs, deren Tritt-Unterstützung serienmäßig bis Tempo 45 reicht.

E-Bike zu schnell? Nachweis ist schwierig

Die Beurteilung der Frage, ob die elektrische Unterstützung im Einzelfall tatsächlich bei Tempo 25 endet wie gefordert oder nicht, ist allerdings nicht ganz einfach, wie sich bei der Kontroll- und Fortbildungsaktion am Montag erweist. Die Polizeibeamten stellen das Hinterrad der E-Bikes auf zwei portable Rollen und setzen es per Dreh an der Pedalkurbel in Bewegung.

Das Brummen des E-Motors reißt irgendwann ab. In diesem Augenblick darf der Fahrradtacho nicht mehr als 25 Kilometer pro Stunde anzeigen. Doch geeicht ist der Fahrradtacho in der Regel nicht. Alternativ greift die Polizei zum Mittel der Laserpistole: Ein Beamter schwingt sich aufs verdächtige Bike und beschleunigt es, bis die elektrische Unterstützung abreißt. Die Laserpistole nimmt dabei das Tempo. Doch haben die so ermittelten Daten auch vor Staatsanwaltschaft und Amtsrichter Bestand?

Frisierte E-Bikes direkt vom Händler

Bei der Kontrolle am Montag in der Innenstadt weisen erfahrene Beamte ihre Kolleginnen und Kollegen in die Materie ein. Mitunter, so berichten die Polizei-Praktiker, kommen die besonders agilen E-Bikes bereits frisiert vom Handel.

Nicht selten forderten die Kunden von den Händlern, die Abriegelung bei Tempo 25 auszuschalten, berichtet einer der Polizisten von den Erkenntnissen der Fachleute. Im Einzelfall ließen sich die Händler aus rechtlichen Gründen dann den Hinweis unterschreiben, dass die so behandelten E-Bikes ausschließlich auf privatem Grund und Boden betrieben werden dürfen.

Mehrere E-Fahrräder eines in der Innenstadt ansässigen Lieferdienstes für Lebensmittel entpuppen sich bei der Polizeikontrolle als überraschend agil. Die Motor-Unterstützung wirkt im Einzelfall auch deutlich oberhalb des gesetzlich gestatteten Rahmens. Die deshalb vorübergehend aus dem Rennen genommenen Fahrradkuriere äußern sich teilweise kritisch. Es sei schade, dass die Polizei Radler anstatt Autofahrer kontrolliere, erklärt einer von ihnen. Ein Beamter versicherte ihnen jedoch, auch Autos würden regelmäßig unter die Lupe genommen.