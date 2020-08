Karlsruher Rapper Ulysse spricht mit Old-School-Sound viele Fans an

Viele erfolgreiche deutsche Rapper veröffentlichen Musik unter ihrem Künstlernamen. Anis Mohamed Youssef Ferchichi nennt sich Bushido, Vladislav Balovatsky Capital Bra. Ulysse (gesprochen: Ülies) ist französisch und bedeutet Odysseus.

Der 25-jährige Karlsruher will mit dieser Namenswahl nicht ausdrücken, dass sein Leben eine Odyssee war und ist oder dass er wie sein Namensvetter aus der griechischen Mythologie mit seiner Musik Heldentaten vollbringt. Ulysse steht als Vorname in seinem Pass. Seinen Nachnamen will er nicht verraten – bei dem Erfolg, den er derzeit hat, dürfte es in Zukunft immer schwieriger werden, diesen geheim zu halten.