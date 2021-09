Karlsruher Rapperin Migerra: „Karlsruhe ist der Hammer!“

Nein, ich bin nicht aus Karlsruhe. Ich bin in Bremerhaven geboren und habe als Kind in vielen Ecken des Nordens gechillt. Irgendwann kam dann auch diese Phase, in der ich so oft umgezogen bin und ich als Kind mir so überlegt hab: „Weißt du was, wir sind jetzt umgezogen, ich lass meine Koffer hier, ich brauch die eh nicht auspacken, weil wir ziehen in ‘nem Jahr wieder um.“ Und dann kam es halt auch so. Und irgendwann führte der Weg nach Karlsruhe.