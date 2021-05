Noch läuft der Umzug: Karlsruhe bekommt ein Rathaus an der Alb

Im Karlsruher Rathaus West schließen sich bald für immer die Pforten. Die Bürger sollen davon profitieren. Die Sozial- und Jugendbehörde bündelt ihr Angebot in der Ernst-Frey-Straße .

In Karlsruhe zieht aktuell ein komplettes Rathaus um. Und die Bürger sollen vom großen Kistenpacken profitieren: Dienste, die bisher über das Stadtgebiet verteilt waren, sind künftig gebündelt unter einem Dach in der Ernst-Frey-Straße zu erreichen.

„Rathaus an der Alb“ heißt die neue Adresse. Aufgegeben wird dafür unter anderem das Rathaus West in der Kaiserallee. Diese Immobilie aus dem Jahr 1898 wird bis zum 8. Juni leergeräumt. Das Rathaus an der Alb wiederum nimmt bereits zum 1. Juni seinen Betrieb auf.

Und es gilt der Klassiker „von der Wiege bis zur Bahre“: Serviceleistungen gibt es von jung bis alt und für die ganze Familie, wie die Leiterin der Sozial- und Jugendbehörde, Karina Langeneckert, sagt.

Von Kita-Portal bis Schuldnerberatung

„Mancher ist sich gar nicht bewusst, dass er unsere Dienste in Anspruch nimmt“, ist Michael Gleitz, der Fachbereichsleiter Jugendhilfe und Soziale Dienste, sicher. Das Kita-Portal zum Beispiel ist bei der Behörde angegliedert, die Schulsozialarbeit ebenso.

Im Rathaus an der Alb finden die Bürger künftig unter anderem das Seniorenbüro und den Pflegestützpunkt, die kommunale Behindertenbeauftragte, die Schuldnerberatung und die Zuständigen für die Kindertagespflege.

Die Liste, wer sonst noch in das sechsstöckige Gebäude einzieht, ist lang. Sie reicht von der Eingliederungshilfe über die Experten für Grundsicherung, Asyl und Pflege, die Fachstelle Wohnungssicherung, den Bereich Information, Betreuung und Ausbildungsförderung und die Fachberatung städtischer Kindertageseinrichtungen bis hin zur Finanzierung und Förderung Freier Träger.

Beibehalten wird ein zweiter Standort in der Südendstraße, wo unter anderem der Allgemeine Soziale Dienst, die Schulsozialarbeit und der Fachbereich Jugendhilfe sitzen. Insgesamt helfen die Mitarbeiter der Behörde bei der Adoptionsvermittlung ebenso wie bei der Drogenprävention.

Sie beraten bei Erziehungsfragen sowie bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder auch bei Vorsorgevollmachten, Angeboten für ein aktives Alter oder Sprachkursen für Migranten.

Mietvertrag für 15 Jahre

In der Ernst-Frey-Straße fahren derweil Umzugswagen vor. „Das Gebäude wurde bisher von 1&1 genutzt, wir haben es jetzt für 15 Jahre gemietet“, erklärt Langeneckert. Das Rathaus West indessen wird interimsweise vom Tiefbauamt und dem Stadtplanungsamt genutzt, während das technische Rathaus als deren Stammstandort saniert wird.

Was dauerhaft aus der Immobilie in der Kaiserallee wird, ist offen. Auch hier ist der Sanierungsbedarf groß. „Wir hatten schon manchen Rohrbruch. Und die Internetleitungen waren nicht gut“, erzählt Torsten Klein, Fachbereichsleiter Soziales und Teilhabe.

Dabei wurde wegen Corona auch das Digitale innerhalb der Behörde mit Macht gepusht. „Wenn wir zum Beispiel Eltern Videoschalten anbieten, wird das oft dankend angenommen“, berichtet Petra Brüstle von der Eingliederungshilfe.

Früher gab es gefühlt den Beigeschmack, dass man zum Amt muss. Heute geht man zur Beratung. Michael Gleitz, Fachbereichsleiter Jugendhilfe und Soziale Dienste

Wie ihre Kollegin Mauricette Smitran von der Wohnungssicherung weiß Brüstle, dass vielen Bürgern das persönliche Gespräch mit den Mitarbeitern der Sozial- und Jugendbehörde wichtig ist. „Früher gab es gefühlt den Beigeschmack, dass man zum Amt muss. Heute geht man zur Beratung“, ist Gleitz sicher.

Und oft bleibe man lange im Gespräch. „Das unterscheidet uns zum Beispiel vom Ordnungsamt. Da bestellt jemand vielleicht online sein Kennzeichen und das war es dann“, sagt Langeneckert. Die Sozial- und Jugendbehörde spüre eher einen steigenden Beratungsbedarf.

Früher war man defizitorientiert. Heute steht der Präventionsgedanke im Vordergrund. Karina Langeneckert, Leiterin der Sozial- und Jugendbehörde

Es habe im Lauf der Jahre auch innerhalb des Hauses einen Paradigmenwechsel gegeben. „Früher war man defizitorientiert. Heute steht der Präventionsgedanke im Vordergrund. Mit unseren Leistungen helfen wir Karlsruhern dabei, ihr Leben eigenverantwortlich zu gestalten“, so Langeneckert.

Info-Theken am Eingang

Mit dem Umzug wird sich schon optisch einiges verändern: Hell und freundlich ist der Eingang im Rathaus an der Alb. „Es geht in vielen Fällen um sensible, persönliche Themen. Da ist es wichtig, gut empfangen zu werden“, findet Klein.

Oft sei man die erste Anlaufstelle und vermittle dann den richtigen Ansprechpartner. Der Besucher trifft zunächst auf Info-Theken, von denen einige die Höhe für Rollstuhlfahrer haben. Anders als das Rathaus West ist das Rathaus an der Alb komplett barrierefrei.

Gab es bisher eine einstündige Mittagspause, sind die Mitarbeiter den Tag über jetzt durchgängig ansprechbar. Im Rathaus an der Alb arbeiten 320 Mitarbeiter, die früher dort beschäftigte 1&1-Mannschaft bezog zuvor eine Immobilie hinter dem Hauptbahnhof.

Am Standort Südendstraße sitzen zudem 90 Mitarbeiter von Langeneckert. Nicht vom Umzug betroffen ist der Bürgerservice K8 in der Kaiserallee 8 in der Nähe des Rathauses West.