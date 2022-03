Karlsruher Rektoren-Duo siegt beim Deutschen Lehrkräftepreis

Was ist das Geheimnis von Rektor Micha Pallesche und seinem Stellvertreter Dominik König-Kurowski? Machen sie Yoga und Meditation – oder trinken sie literweise Gute-Laune-Tee?

Während viele Lehrerkollegien nach zwei Jahren Pandemie darüber klagen, dass sie sich am Rande des Nervenzusammenbruchs befänden, landet das Schulleiter-Duo aus Karlsruhe jetzt auf dem ersten Platz des Deutschen Lehrkräftepreises. Und zwar in der Kategorie „Vorbildliche Schulleitung“.

„Selbst in angespannten, konfliktbeladenen Situationen bewahren sie Überblick, Ruhe, Contenance, einen freundlichen Umgangston und bieten realitätsbezogene Lösungswege“ – so lautet das Urteil der Lehrerinnen und Lehrer an der Ernst-Reuter-Schule über die eigenen Chefs. Und den Humor des Duos loben sie auch.

Das Kollegium muss die Schulleiter für den renommierten Wettbewerb vorschlagen. Ausgelobt wird der Preis für „innovativen Unterricht“ von der Heraeus Bildungsstiftung und dem Deutsche Philologenverband (DPhV) in mehreren Kategorien. Früher hieß er nicht Lehrkräftepreis, sondern Lehrerpreis.

Rektor Pallesche selbst umschreibt sein Erfolgsrezept so: „Schule soll ein Lebensort sein, an den alle gerne kommen.“ Und damit meint er Schüler, Lehrer und Eltern an der Gemeinschaftsschule in der Waldstadt. „Ich glaube, es hat uns in der Pandemie sehr geholfen, dass wir schon immer alle in Veränderungsprozesse eingebunden haben“, sagt der 46-jährige Pallesche.

Wichtig ist, dass man sich nicht immer so bierernst nimmt. Dominik König-Kurowski, Konrektor Ernst-Reuter-Schule Karlsruhe

„Man muss offene Türen und offene Ohren haben“, fügt Konrektor König-Kurowski (44) hinzu. „Und wichtig ist auch, dass man sich als Schulleitung nicht immer so bierernst nimmt.“ Während des Lockdowns schickte das Rektoren-Duo wöchentlich Video-Grüße an alle Schüler und Kollegen – und schlüpfte dafür auch in schrillbunte, faschingsreife Kostüme.

Im Roten Salon entwickeln Eltern, Schüler und Lehrer gemeinsam neue Ideen

Dass Mütter und Väter anfangs meist verstummen, sobald sie ein Klassenzimmer betreten, fand Pallesche schon immer befremdlich. „Eltern verbinden Schule oft mit etwas Negativem – weil ihre eigenen Eltern meist nur dort hinkommen mussten, wenn es Probleme gab“, meint der Rektor.

Er hingegen lädt die Eltern regelmäßig in den „Roten Salon“ ein. Gemeinsam mit ihren Kindern und den Pädagogen entwickeln sie dort neue Ideen für den Schulalltag. „Wir haben zum Beispiel überlegt, wie wir die Nebenfächer stärken können“, erzählt Pallesche. „Im Lockdown lag der Fokus ja stark auf den Hauptfächern.“ Herausgekommen ist eine Verschmelzung verschiedener Nebenfächer wie Biologie, Geografie, Physik oder Geschichte zum „themenorientierten“ Arbeiten in mehreren Klassenstufen. Zum Beispiel zum Thema Energie und Klimaschutz.

Ein „Wunderland“ gibt es an der Ernst-Reuter-Schule auch. Wo früher der Grundschulhort untergebracht war, können Kinder und Jugendliche in einer digitalen Filmwerkstatt arbeiten, Roboter programmieren und einen 3-D-Drucker nutzen. Inbegriffen ist auch eine unkonventionelle Jugendbibliothek – mit Faulenzecken und Liegesesseln. Bei der Möblierung haben die Schüler mitgeplant.

Als „Medienschule“, die früh Tablet-Computer an ihre Schüler verteilte, ist die Ernst-Reuter-Schule schon länger preisgekrönt. „Aber wir schreiben auch von Hand“, sagt Pallesche. Wichtig seien weniger die IT-Geräte als die kreativen Inhalte. Es gehe darum, neue und alte Kulturtechniken selbstverständlich einzubinden.

Das „Projektfach Leben“ steht auch auf dem Stundenplan. Schüler übernehmen in der Schule Aufgaben als „Seelentröster“ und „Freudebereiter“. Sie üben soziales Engagement in Kindergärten und Altersheimen. Und sie lernen ganz alltagspraktisch, wie man ein Bankkonto eröffnet oder einen Mietvertrag abschließt. „Wir haben die Schule radikal geöffnet“, sagt Konrektor König-Kurowski.

Lehrer dürfen in der Karlsruher Schule regelmäßig ihren Frust ablassen

Für eine entspannte Stimmung im Lehrerzimmer sorgt ein festes Ritual: Einmal im Monat dürfen die Kollegen auch ihren Frust rauslassen – ja, sie sollen es sogar. „Da darf alles gesagt werden, was nicht gut läuft“, sagt Pallesche. „Wir verorten Frust.“ Offenheit sei fundamental wichtig, meint der Rektor. Sonst komme es zu den unguten, aber vielerorts typischen Situationen, in denen Gespräche im Lehrerzimmer verstummten, sobald der Schulleiter durch die Tür kommt.

Den Team-Geist fördert gelegentlich auch ein Kochwettbewerb unter den Lehrern nach Dienstschluss. Ein Fest mit den Schülern ist demnächst wohl auch angesagt: Das „vorbildliche“ Rektoren-Duo erhält 2.000 Euro Preisgeld.