Die Kette Vapiano hatte auch in Karlsruhe einen Standort. Jetzt ist das Restaurant nahe dem Europaplatz geschlossen. Was steckt dahinter?

„Es war uns eine Freude, Sie in unserem Restaurant begrüßen zu dürfen und für Sie zu kochen“, steht auf dem Zettel, der an der Vapiano-Eingangstür hängt. Die Tür des Restaurants an der Ecke Karl-/Akademiestraße hinter dem Europaplatz ist verschlossen. Das Vapiano ist dicht.

Weiter ist auf dem Zettel zu lesen, dass das Restaurant geschlossen bleibt. „Wir möchten uns von ganzem Herzen für Ihre jahrelange Treue und Unterstützung bedanken“, ist weiter darauf zu lesen.

Doch was sind die Hintergründe? Hinter dem Franchise-Unternehmen Vapiano steht die VAP Germany GmbH mit Sitz in Hildesheim. Das Unternehmen nennt den ausgelaufenen Mietvertrag als Grund.

„Nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung aller Faktoren hat sich die VAP Germany GmbH aus wirtschaftlichen Gründen dazu entschlossen, den Mietvertrag nicht zu verlängern“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden demnach im Vorfeld über eine Schließung informiert, so das Unternehmen weiter.

Wirtschaftliche Situation war schlecht

Probleme für den Standort in Karlsruhe gab es demnach bereits früher. So spricht das Unternehmen davon, dass es bereits vor 2020 „Herausforderungen“ gab, die durch die Corona-Pandemie verschärft wurden.

„Trotz intensiver Anstrengungen und des Einsatzes des engagierten Teams war es leider nicht möglich, das Vapiano Restaurant in Karlsruhe wirtschaftlich zu betreiben“, so die VAP Germany GmbH abschließend.

Kritik in Google-Bewertungen für Karlsruher Vapiano

Schaut man sich die Google-Bewertungen des Karlsruher Vapiano an, so fällt auf, dass die Bewertungen im vergangenen halben Jahr zum größten Teil nicht positiv sind. „Die Toiletten waren einfach nur eklig“, schreibt etwa eine Nutzerin vor drei Wochen.

Ein anderer Nutzer schreibt vor drei Wochen: „Fast 35 Euro für sehr schlechte Qualität.“ Solche und weitere Bewertungen finden sich einige im vergangenen halben Jahr. Insgesamt erhielt das Karlsruher Lokal bei Google 3,8 von möglichen fünf Sternen bei 2.453 Bewertungen.