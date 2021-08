Karlsruher Ritterstraße wird wegen Bauarbeiten zum Nadelöhr

Der Stadtbus will geradeaus, doch die Autos von rechts haben Vorfahrt. Eine Fahrerin zögert, will den ÖPNV vorlassen. Eine Radlerin nutzt die Chance und schlängelt sich ebenfalls über die Kreuzung. Dann startet die Autofahrerin doch – und macht in letzter Sekunde eine Vollbremsung. Gerade noch mal gut gegangen, niemand verletzt. Doch es folgt eine hitzige Diskussion zwischen Radlerin, Autofahrerin und anderen, die an diesem Vormittag frustriert im Stau auf der Ritterstraße stehen.

Zeit, sich anzufeinden, haben sie reichlich. Denn niemand kommt so recht vom Fleck auf dieser Straße, die normalerweise eine gemütliche Tempo-30-Zone ist.

Seit weiter östlich auf der Kriegsstraße fast nichts mehr geht, weil das Ettlinger Tor wegen Bauarbeiten in Nord-Süd-Richtung gesperrt ist, schlängelt sich der Ausweichverkehr vor allem morgens und am Nachmittag über die alternative Route durch Baumeister-, Hermann-Billing- und eben Ritterstraße.