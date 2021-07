Karlsruher Schausteller laden zum Sommerfest: Diese Regeln müssen Besucher beachten

Erstmals findet in Karlsruhe ein Rummel im Sommer statt. Für die Schausteller ist dieses Sommerfest Ersatz für die beiden Frühjahrsmessen, die ausgefallen sind. „Letztmals gab es in Karlsruhe eine Mess’ im Herbst 2020“, sagt Susanne Filder. Die sei aber kleiner gewesen als die jetzige. Zuletzt hatten einige Schausteller ihre Geschäfte auf Plätzen in der Karlsruher Innenstadt betrieben. Nächster Termin auf dem Messplatz ist die Herbstmess´, die Stand jetzt vom 29. Oktober bis 8. November stattfindet.