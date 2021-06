Verantwortliche wollen Präsenz zeigen

Nach Räumung des Karlsruher Schlossgartens: Kritik am harten Durchgreifen der Polizei

Nachdem die Polizei am vergangenen Wochenende den Karlsruher Schlossgarten geräumt hat, steht das Areal in den nächsten Nächten besonders im Fokus. Derweil regt sich Kritik am Auftreten der Polizei in der Nacht auf Sonntag.