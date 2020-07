Karlsruher Elternvertreter im Interview

Karlsruher Schulen und Kitas: „Es wird schwierig im Herbst”

Probleme, Erwartungen, Hoffnungen und Enttäuschungen sind in Corona-Zeiten oft bei Elternvertretern aufgelaufen. Welche Rolle sie in der Krise hatten, was gut und was schlecht lief und was sie sich von den nächsten Wochen erhoffen - darüber sprechen zwei Karlsruher Elternvertreter im Interview.