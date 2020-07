Karlsruher „Spezialeinheit” geht mit der Spraydose gegen Graffiti vor

Seit März 2019 hat das Karlsruher Amt für Abfallwirtschaft zwei Mitarbeiter, die sich nur um die Entfernung von Graffiti oder Aufklebern kümmern. Doch so schnell wie die gesprüht und geklebt sind, sind sie längst nicht wieder weg.

Mit einer Spraydose in der Hand steht Theo Zinn vor einem Netzwerk-Verteilerkasten in der Hermann-Billing-Straße. Das ist allerdings das einzige, was ihn mit den „Künstlern” verbindet, die sich auf der grauen Box verewigt haben. „Star” oder „M4B” ist dort zu lesen. Zumindest bis der Reiniger wirkt und Zinn die Graffiti mit einem Lappen bearbeitet.

Es ist ein schweißtreibender Job, denn weg geht die Farbe längst nicht so einfach wie sie draufgesprüht wurde. „Eine Minute sprayen, eine Stunde putzen”, sagt Stefan Berthel, der im Amt für Abfallwirtschaft (AfA) für die sogenannte Soko Schmierfink verantwortlich ist.

Seit gut einem Jahr sind zwei Mitarbeiter dafür abgestellt, Laternenmasten, Pfosten oder Stromkästen von Aufklebern und Graffiti zu befreien. Über die Innenstadt sind sie seitdem kaum hinausgekommen. Straße für Straße arbeitet sich das Team voran. Dazu kommen wöchentliche Kontrollfahrten zu bekannten Brennpunkten.