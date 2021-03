Wasserkraftwerk Appenmühle

Karlsruher Stadtwerke modernisieren das Daxlander Kraftwerk für den Schutz der Fische

Fische können in die Mühle geraten oder an einem Stauwehr nicht über die zu steile Treppe schwimmen. Beim Karlsruher Wasserkraftwerk Appenmühle scheint jetzt alles fischgerecht. Was haben die Stadtwerke dafür getan, und warum?