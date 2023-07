Ein pinkfarbener Stock zeigte an der Karlsruher Südtangente: An dieser Stelle liegt vielleicht eine Weltkriegsbombe. Jetzt herrscht Klarheit.

Ein heißes Wochenende bei wieder etwas kühleren Temperaturen: Darauf haben sich viele Karlsruher zum Start in den Juli eingestellt. Dass die Sperrung der Südtangente zu Behinderungen führt, war klar. Tatsächlich funktionierte die Verkehrsleitung jedoch ziemlich gut, auch wenn Autofahrer Geduld beweisen mussten. Die Karlsruher sind das mit ihrer Baustellenerfahrung jedoch gewohnt.

Dass an diesem ersten Tag im neuen Monat alles nicht so schlimm wurde wie zunächst befürchtet, war erst in der Nacht klar. Da gaben die Experten des Kampfmittelräumdienstes Entwarnung: Es liegt keine Fliegerbombe am Schwarzwaldkreuz. Damit war am Morgen keine Entschärfung und ebenso keine Evakuierung nötig.

Mehrstündige Suche nach der Bombe

Mehrere Stunden dauerte die Suche zu später Stunde. Mal ging es zügig voran mit dem Bagger, dann legten die Arbeiter vorsichtig mit der Schaufel Schicht um Schicht frei. Schon im Vorfeld wurden Spundwände gesetzt und das Grundwasser abgesenkt. Ein großer Aufwand wurde betrieben – obwohl es nicht mehr gab als einen Verdacht. Übertrieben war das nicht. Wer zum Start ins Wochenende den pinkfarbenen Stock im Erdreich sah, den beschlich schon ein mulmiges Gefühl: Liegt unter dieser Markierung wirklich ein Blindgänger? Direkt daneben rollten tonnenschwere Laster.

Schon vor fast zwei Jahren kam der Blindgängerverdacht auf. Doch Karlsruhe wartete zu und verließ sich dabei auf die Expertise der Fachleute. Die führt der Weg immer wieder in die Stadt, weil an mancher Stelle Überbleibsel aus dem Weltkrieg im Erdreich schlummern. An der Südtangente war nun ein günstiger Zeitpunkt, sich Gewissheit zu verschaffen. Die tut gut, auch wenn nie akute Gefahr bestand.