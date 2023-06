Der Verkehr rollt langsam aber stetig auf der Südtangente rund um den Edeltrudtunnel. Viele Informationen prasseln hier auf die Automobilisten ein. Rot-weiße Warnbaken markieren die Fahrspuren. Sie sind seit einiger Zeit wieder verschwenkt: Während der rechte der beiden Fahrstreifen in Richtung Westen auf der nördlichen Fahrbahn verläuft, ist der linke für wenige hundert Meter jenseits der Mittelleitplanke auf die südliche Fahrbahn verlegt. Das erfordert Aufmerksamkeit. Dann ist da noch – vor allem für Trucker – die maximale Durchfahrtshöhe von 4,50 Metern zu beachten. Und wer ein- und ausfahren will, muss auch noch etwaige Sperrungen am Schwarzwaldkreuz berücksichtigen.

Vor allem aber ist da die Tempolimitierung. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Maximalgeschwindigkeit empfiehlt sich schon wegen der beiden zylinderförmigen Überwachungskameras, die rechts der Fahrbahn im Grünen Wache schieben. Nur: Wie schnell durfte man hier noch gleich fahren? Klar ist jedenfalls: Die Vielzahl der Straßenschilder, die Verschwenkungen und Eindrücke machen Autofahrern hier das Leben schwer.

Kamera-Auge zeigt sich überfordert

Selbst wer ein modernes Auto fährt, das per Kamera-Auge die geltenden Tempo-Regelungen scannt und sie dem Fahrer optisch mitteilt oder gar selbsttätig abbremst, kann sich nicht hundertprozentig sicher sein, dass er am Ende nicht zu zügig unterwegs ist. Wenn sich im Fall der aktuellen Südtangenten-Beschilderungen auch die Digitaltechnik verwirrt zeigt, dann wegen eines für die Kamera uneindeutigen Bildes: Zunächst gebietet ein provisorisch platziertes Blechschild ein Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde. Dann, ein paar Meter dahinter, erkennt die Kamera auf einem frisch installierten digitalen Wechsel-Display den Hinweis auf 60 Kilometer pro Stunde im typischen roten Kreis. Er wird bekräftigt durch die zusätzliche Einblendung des Verkehrszeichens „Gefahrenstelle“, einem Ausrufezeichen im roten, gleichseitigen Dreieck.

Diese frisch installierte Wechselzeichenanlage ist derzeit zwar aktiviert, die Hinweise, die sie gibt, sind allerdings rechtlich nicht bindend. Das geht aus der Existenz zweier roter Balken hervor, die in Form eines Andreaskreuzes zwei schlanke Striche mitten durch das Display machen. Es gibt aber ein Problem für die automatisierte Verkehrszeichen-Erkennung: Dass das Display durchgestrichen ist, kann das Kameraauge nicht eindeutig erkennen. Denn die beiden Ziffern der Zahl 60 auf der High-Tech-Tafel werden von den diagonal gestellten Balken nur wenig angekratzt. Nicht nur auf den Anlagen in westlicher Richtung ist das der Fall. Ganz ähnlich ist das Bild in Fahrtrichtung Ost, also vor dem westlichen Tunnelportal.

Die rechtliche Seite ist eindeutig

Das solchermaßen getäuschte Auto beschleunigt seine Fahrt also von den bis hierher hinterlegten 50 auf die fehlerhaft abgelesenen 60 Kilometer pro Stunde, wie ein betroffener Fahrer dieser Redaktion berichtet – und das auch noch in unmittelbarer Nähe der darauf folgenden Tempo-Mess-Kamera. Ärgerlich findet das der Karlsruher, auch wenn die Kamera in seinem Fall nicht ausgelöst hat.

Die rechtliche Seite ist unterdessen eindeutig. Die Angaben der modernen Wechselzeichenanlage sind erkennbar so lange nicht verbindlich, wie sie mittels der beiden roten Balken durchgestrichen sind. Ein Fahrer, dessen digital vernetzter Wagen diesen Umstand nicht erkennt, könnte sich darauf im Übrigen nicht berufen. Die Verantwortung für die Einhaltung der Regeln obliegt schließlich ihm, unabhängig davon, ob sein Auto Fehler macht oder er selbst.