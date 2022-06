Steuerentlastungspaket der Regierung

Karlsruher Tankstellen haben schon am Morgen entspannte Spritpreise: Und wie geht es weiter?

Skeptiker hatten gemutmaßt, der Steuervorteil komme erst spät beim Autofahrer an. Doch schon am frühen Morgen des Mittwochs ist der Kraftstoff an den Karlsruher Tankstellen vergleichsweise günstig zu haben.