Der Tierärztliche Notdienst ist in Karlsruhe rund um die Uhr zu erreichen. Dafür ziehen alle Praxen im Landkreis an einem Strang. Jede Nacht und jeden Samstag und Sonntag ist ein anderes Team im Dienst. So auch Tierärztin Susanne Arndt vom Kleintierzentrum Karlsruhe-Durlach. Ihr Mann Sven Jan Arndt ist Geschäftsführer und hat online Informationen über den Notdienst zusammengestellt. Er sagt: „In Karlsruhe sind wir organisierter als in anderen Landkreisen.“ Anderswo gäbe es teils drei verschiedene Rufnummern.