Karlsruher Tierschützer befürworten einen Hundeführerschein

In Baden-Württemberg soll es laut dem neuen Koalitionsvertrag bald einen Hunde-Führerschein geben. Grüne und CDU wollen ihn nach dem Vorbild Niedersachsens einführen. Hundehalter müssen dann in einem schriftlichen Test und einer praktischen Prüfung vor Experten ihr Wissen über das Sozialverhalten der Vierbeiner demonstrieren.

In Niedersachsen ist der Führerschein seit 2013 Pflicht. Dort kostet die Prüfung jeweils 40 Euro. Hintergrund ist, Menschen vor Beißattacken zu schützen und im Sinne des Tierschutzes den Haltern die Bedürfnisse ihrer Hunde näherzubringen. Zum Test müssen Menschen, die sich einen Hund anschaffen möchten. Bisherige Hundebesitzer müssen nicht nachträglich zum Test. Befreit sind in Niedersachsen auch Besitzer, die in den vergangenen zehn Jahren mindestens zwei Jahre durchgehend einen Hund ohne Probleme gehalten haben. tth