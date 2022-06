Die Menschen für Bewegung begeistern – das ist das Ziel der Sportsonntage für Familien. Von Ende Juni bis in den September hinein bieten mehrere Karlsruher Vereine ein buntes Sportprogramm für Kleine und Große. Besonders Kinder und Jugendliche sollen dabei in mehrere Sportarten hineinschnuppern können. Die Sportsonntage fanden im vergangenen Sommer zum ersten Mal statt.

„Wir wollen außerdem die Vereine bei der Nachwuchssuche unterstützen“, sagt der Vorsitzende des Karlsruher Sportkreises Karlsruhe, Andreas Ramin.

Die Vereine hätten unter der Pandemie sehr gelitten. „Die Mitgliederzahlen erholen sich, aber gerade im Kinder- und Jugendbereich gibt es nach wie vor ein Delta“, so Ramin.

Den Auftakt macht der MTV

Dagegen will der Sportkreis in Kooperation mit den Vereinen nun etwas tun. Den Auftakt macht am Sonntag, 26. Juni, der MTV. Auf dem Gelände am Kanalweg 1 wird zwischen 10 und 15 Uhr ein Spieleparcours aufgebaut, der es Familien ermöglicht, verschiedene Sportarten auszuprobieren. Erwachsene Besucher können sich außerdem über das Thema Gesundheitssport informieren.

Das lebensbegleitende Sporttreiben solle bei den Sportsonntagen in den Blick geraten, erklärt Organisator Ramin. Auf dem Programm stehen neben Ballsportarten und Leichtathletik unter anderem auch Rudern und Kanufahren. Auch Yoga und Pilates sollen wie im vergangenen Jahr wieder eine Rolle spielen.

An den Sportsonntagen beteiligen sich neben dem MTV unter anderem der SSC, die DJK Ost, der Rheinclub Alemannia und der TSV Daxlanden. „Es können sich aber immer noch Vereine bei uns melden und mitmachen“, sagt Andreas Ramin. Im vergangenen Jahr seien die Sportsonntage sehr gut angekommen: „Es fühlten sich viele Nicht-Vereinsmitglieder angesprochen, das war unser Ziel.“

Menschen für Sport zu begeistern helfe unterdessen nicht nur den Vereinen, „das ist auch gesellschaftlich wichtig“, ist Andreas Ramin überzeugt. Corona habe zu einer deutlichen Bewegungsreduzierung gerade bei Kindern und Jugendlichen geführt, mit teilweise dramatischen gesundheitlichen Ausmaßen.

Das Konstrukt Verein hat Stärke bewiesen. Andreas Ramin, Vorsitzender des Sportkreises

Die Pandemie habe jedoch auch etwas Positives gezeigt: „Das Konstrukt Verein hat Stärke bewiesen“, findet der Sportkreis-Vorsitzende. Die Leute in den Vereinen seien weiter zusammengeblieben und hätten sich dafür eingesetzt, auch in Zeiten des Lockdowns bestehen zu können, beispielsweise mit Online-Kursen. Übungsleiter und Ehrenamtliche hätten die Krisensituation zusammen gemeistert.

Finanziell seien die Vereine mit einem blauen Auge davongekommen, nicht jeder habe die Soforthilfe in Anspruch nehmen müssen. Mit Sorge betrachtet Ramin wiederum die steigenden Energiekosten, „die fliegen uns jetzt natürlich um die Ohren.“