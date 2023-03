Karlsruher Verkehrsbetriebe kündigen umfangreiche Gleisbauarbeiten nach den Osterferien an

ÖPNV-Nutzer in Karlsruhe müssen sich auch in diesem Jahr auf Einschränkungen einstellen. Los geht es nach den Osterferien am Entenfang und in der westlichen Kaiserallee.

Die Karlsruher Verkehrsbetriebe (VBK) erneuern in diesem Jahr Teile ihres Schienennetzes. Die Gleisbauarbeiten beginnen nach den Osterferien am Entenfang im Westen der Stadt. Die VBK geben hier ein Zeitfenster vom 17. April bis zum 27. Mai an.

Ebenfalls in diesem Zeitraum werden nach Angaben der Verkehrsbetriebe die Gleise in der westlichen Kaiserallee zwischen den Haltestellen Yorckstraße und Händelstraße modernisiert.

Bahnen in Karlsruhe werden über Weinbrennerplatz und Kühler Krug umgeleitet

Während dieser Bauarbeiten wird die Strecke zwischen Yorckstraße und Entenfang gesperrt. Die Bahnen der Linien S12, S2 und S5/S51 werden über den Streckenabschnitt Weinbrennerplatz – Kühler Krug – Mühlburger Feld umgeleitet.

Die Tramlinie 3 wird für die Dauer der Arbeiten gesplittet: Als Linie 3 verkehrt sie dann nur zwischen Rintheim und der Haltestelle Europaplatz/Postgalerie. Auf dem übrigen Streckenabschnitt wird die 3 zur Ersatzlinie 6. Diese fährt dann zwischen der Haltestelle Europaplatz/Postgalerie und Daxlanden beziehungsweise Rappenwört.

In der Karlsruher Kaiserallee fährt Schienenersatzverkehr

Die Haltestellen Philippstraße und Händelstraße können während der Arbeiten von den Tram- und Stadtbahnlinien nicht angefahren werden. Für die Fahrgäste verkehrt ein Schienenersatzverkehr.

Unterdessen werden die Buslinien 60, 62, 70 und 222 während der Bauphase teilweise nicht die regulären Haltestellen am Entenfang bedienen, sondern eine Ersatzhaltestelle in der Lameystraße.

Die Verkehrsbetriebe bitten die Fahrgäste, auch die entsprechenden Informationsaushänge an den Haltestellen zu beachten. Zu Beginn der Arbeiten werden die VBK außerdem mit Servicepersonal vor Ort sein. Während der Arbeiten rund um den Entenfang müssen laut VBK auch Autofahrer mit Einschränkungen rechnen.

Wir wollen den Menschen in Karlsruhe auch weiterhin ein qualitativ hochwertiges ÖPNV-Angebot auf der Schiene anbieten. Christian Höglmeier, technische Geschäftsführer der VBK

Als weitere große Maßnahmen in diesem Jahr nennt Stefan Mayer, Unternehmensbereichsleiter Infrastruktur der VBK, auch den Albtalbahnhof, den Streckenabschnitt Richtung Knielingen zwischen Lameyplatz und Eggensteiner Straße sowie den Kronenplatz.

„Wir wollen den Menschen in Karlsruhe auch weiterhin ein qualitativ hochwertiges ÖPNV-Angebot auf der Schiene anbieten“, so der Technische Geschäftsführer der VBK, Christian Höglmeier. Mit den Infrastrukturarbeiten mache man diese zentralen Verkehrsachsen und -knotenpunkte in Karlsruhe fit für die Zukunft. Mehrere Einzelmaßnahmen würden gebündelt, „damit die Einschränkungen für unsere Fahrgäste, die Verkehrsteilnehmer und Anwohner möglichst gering ausfallen“.

Nach den Arbeiten am Entenfang und in der westlichen Kaiserallee geht es Ende Mai am Albtalbahnhof weiter. Hier werden die VBK zunächst eine Betonplatte erneuern. Umfangreiche Gleisbauarbeiten, die auch Bereiche des Hauptbahnhof-Vorplatzes mit einschließen, sind dann in den Sommerferien geplant.

Haltestelle Starckstraße wird in den Pfingstferien barrierefrei

In den Pfingstferien folgen weitere Arbeiten im Westen der Stadt: Dann erneuern die VBK die Bahninfrastruktur zwischen Lameyplatz und Starckstraße. Betroffen ist davon auch der Bahnübergang im Bereich der Honsellstraße/Südtangente. Laut VBK sollen die Arbeiten in diesem Bereich in den Sommerferien fortgesetzt werden.

Dabei soll die Haltestelle Starckstraße barrierefrei umgebaut werden. Während der Sommerferien folgen weitere Arbeiten auf dem Streckenabschnitt zwischen Herweghstraße und Eggensteiner Straße.

Ab Ende September kündigen die Verkehrsbetriebe noch Gleisbauarbeiten am Kronenplatz (Ecke Fritz-Erler-Straße/Kaiserstraße) an, die dann bis Ende Oktober laufen sollen.