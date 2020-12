Im schillernden Kostüm haben viele Karlsruher Giovanni Biasini in den vergangenen Jahren erlebt. Als Ansager begleitet er rund um die Feiertage den Karlsruher Weihnachtscircus. Zwischen Frühjahr und Herbst tourt er mit dem ebenfalls von der Zirkusfamilie Sperlich produzierten Zirkus des Horrors durch Deutschland. 2020 war alles anders.

Das Mikrofon musste er in diesem Jahr gegen die Gartenschere tauschen. In einem kleinen Freizeitpark schlug sich Biasini als Gärtner durch. Das Zirkuszelt bleibt verpackt am Firmensitz in Waldenburg. Unterkriegen lasse man sich trotz aller Rückschläge nicht, verspricht Pressesprecher Kevin Leppien. Die Arbeit am Programm für 2021 hat schon begonnen. Und ganz verzichten müssen die Karlsruher auf den Weihnachtscircus nicht.