Karlsruher Wildtierbeauftragter appelliert: Nutrias nicht füttern

Sie werden mehr: Nutrias leben in Karlsruhe in der Nähe von Gewässern, ein Hotspot ist die Günther-Klotz-Anlage. Warum man die Nagetiere keinesfalls füttern sollte, erklärt der Karlsruher Wildtierbeauftragte.

Sie leben monogam im Familienverbund – und es werden immer mehr. Nutrias sind in Karlsruhe auf dem Vormarsch. Zu finden sind die Nagetiere dort, wo Wasser ist. Die Günther-Klotz-Anlage, der Pfinzentlastungskanal, die Alb oder der Schlossgarten sind regelrechte Nutria-Hotspots. Wer dort spaziert, kann einen Blick auf die Nager erhaschen, die an größere Meerschweinchen erinnern.

„Tatsächlich wurden sie auch schon auf dem Golfplatz am Batzenhof gesehen“, berichtet der Karlsruher Wildtierbeauftragte Stefan Lenhard. „Es ist eine spannende Frage, wie sie dorthin gekommen sind.“

Wie groß die Nutria-Population in Karlsruhe ist, lässt sich laut Lenhard nicht sagen. „Das wird in keinem Programm erfasst“, erklärt der Wildtierbeauftragte. Derartige Schätzungen gebe es nur bei besonders schützenswerten Arten wie beispielsweise dem Feldhasen.

Sicher ist nur: Die Nutrias vermehren sich kräftig. Bundesweit habe sich der Bestand zwischen 2006 und 2016 verdoppelt, sagt Lenhard. Eine Entwicklung, die der Wildtierexperte mit Sorge betrachtet.

Nutrias Invasive Art: Bei Nutrias handelt es sich um eine sogenannte invasive Art. Nach Angaben des Deutschen Tierschutzbundes breiten diese Arten sich immer weiter aus und gefährden damit andere Tier- und Pflanzenarten und damit das heimische Ökosystem. Heimat Südamerika: Nutrias stammen aus Südamerika und haben sich zwischen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts in Mitteleuropa angesiedelt. Ursprünglich wurden die Nagetiere zur Pelz- und Fleischgewinnung nach Europa gebracht. Als die Pelztierfarmen nach und nach schlossen, wurden die Nutrias freigelassen. Als Nahrungsmittel: In ihrer Heimat Südamerika gelten Nutrias als Delikatesse. In der DDR sollen Nutrias früher auch auf den Speisekarten zu finden gewesen sein.

Da ist zum einen der ökologische Schaden, den die Nager anrichten: „Nutrias leben territorial und verdrängen schützenswerte Arten“, erklärt der Wildtierbeauftragte. Besonders betroffen sind so genannte Bodenbrüter wie Gänse. Denen fresse der Pflanzenfresser Nutria das Futter weg, so Lenhard. Auch der Naturschutzbund (Nabu) weist darauf hin, dass Nutrias Lebensräume wie Uferröhrichte und die in ihnen beheimateten Arten schädigen können.

Gleichzeitig richten die Nager auch landwirtschaftliche Schäden an. Das Umweltbundesamt warnt vor Fraßschäden an Feldfrüchten wie Rüben, Kartoffeln, Getreide und Mais.

Wer Nutrias füttert, tut ihnen keinen Gefallen

Auch auf den Hochwasserschutz wirkt sich das Verhalten der Nutrias aus. „Sie bauen ihre Höhlen oberhalb der Wasseroberfläche“, sagt Experte Lenhard. Dadurch unterhöhlen die Tiere Abhänge oder Böschungen, die dann bei Hochwasser abbrechen können. Der Hochwasserschutz sei so nicht mehr garantiert, verdeutlicht der Fachmann.

Durch das Füttern schädigt man das Wildtier und das Ökosystem. Stefan Lenhard, Wildtierbeauftragter

Stefan Lenhard appelliert deshalb an die Bevölkerung, die Nutrias nicht zu füttern. Seinen Angaben zufolge geschieht dies an den verschiedenen Hotspots sehr häufig. Einen Gefallen tue man den Tieren damit nicht.

Wenn Lenhard derartige Fütterungen beobachtet, spricht er die Menschen an. „Ich sage dann, dass es nett ist, wenn man sich um das Tier kümmern möchte“, sagt Lenhard. „Durch das Füttern schädigt man aber das Wildtier und das Ökosystem.“ Nicht alle zeigten sich einsichtig.

Durch das große Nahrungsangebot hätten die Tiere eine geringe Sterblichkeit, zudem vermehren sich Nutrias bis zu zweimal im Jahr. Tierkrankheiten – wie bei Geflügel derzeit die Vogelgrippe – seien ebenfalls nicht bekannt. Der Bestand könne sich somit nicht selbst regulieren, so der Fachmann.

Die Nutrias stammen eigentlich aus Südamerika. Ursprünglich kamen die Tiere vor rund 100 Jahren zur Fleisch- und Pelzgewinnung nach Europa. Als die Pelztierfarmen nach und nach geschlossen wurden, wurden die Tiere wieder freigelassen. Zunächst wurden die Nager im Norden und Osten Deutschlands heimisch, bahnten sich aber nach und nach ihren Weg nach Süden.

Tiere können Krankheiten übertragen

Gefährlich sind Nutrias nach Angaben des Wildtierbeauftragten übrigens nicht. Dennoch rät Lenhard zur Vorsicht – nicht nur wegen des kräftigen Nutria-Gebisses: „Viele füttern die Tiere aus der Hand, da kann es schon mal vorkommen, dass ein Nutria versehentlich in einen Finger beißt.“ Zudem können die Tiere auch Krankheiten wie Salmonellen übertragen.

Auch komme es immer wieder vor, dass Nutrias den Fütterer bedrängen, hat Lenhard beobachtet. Das könne zu einem widersprüchlichen Bild führen: Einerseits werde das Tier gefüttert, andererseits aber auch mit dem Fuß weggetreten.

Lenhard sieht es auch als gemeinschaftliche Aufgabe an, die Menschen anzusprechen, die die Wildtiere füttern: „Da sollte man Zivilcourage haben.“