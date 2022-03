Gemeinderat überstimmt Stadt: Karlsruher Wirte dürfen Außen-Gastronomie bis 31. Oktober anbieten

Diese Möglichkeit war den Gastronomen aufgrund der wirtschaftlichen Schwierigkeiten in der Corona-Pandemie eingeräumt worden und sollte eigentlich am 31. März, also am Donnerstag, enden.

Die Stadtverwaltung hatte für eine Verlängerung der Sondererlaubnis eigentlich keine Notwendigkeit gesehen. Daraufhin beantragte die FDP-Fraktion des Karlsruher Gemeinderats die Verlängerung. Mehrere andere Fraktionen und Gruppierungen hatten sich mit eigenen Anträgen kurzfristig angeschlossen.

