Karlsruher Zoll entdeckt am Flughafen fast 40.000 Euro - versteckt zwischen Buchseiten

Umgerechnet fast 40.000 Euro in Geldscheinen, versteckt zwischen Buchseiten, dazu Goldmünzen in einer Taschentuchpackung: Eine 46-jährige Frau hatte bei ihrer Abreise am Flughafen Karlsruhe ziemlich ungewöhnliches Gepäck dabei.

Mitarbeiter des Hauptzollamts Karlsruhe haben am Flughafen Karlsruhe am Wochenende spannende Beute gemacht: Im Gepäck einer 46-jährigen Frau, die gerade in die Türkei ausreisen wollte, fanden sie insgesamt 40.700 Schweizer Franken Bargeld - umgerechnet rund 39.000 Euro. Das meldet der Zoll in einer Pressemitteilung. Besonders auffällig: Das Geld war zwischen den Seiten mehrerer Bücher versteckt. In einer Taschentuchpackung fanden die Zöllner zudem Goldmünzen im Wert vom rund 6.300 Euro.

Weil die Frau das Geld am Zoll nicht gemeldet hatte, wird nun gegen sie ermittelt. 11.800 Euro ihres Schatzes musste sie am Zoll als Sicherheit hinterlegen.

Der Zoll informiert: Wer mehr als 10.000 Euro Barmittel - also Geldscheine, Münzen oder Gold - dabei hat, muss das beim Zoll anmelden. Wer das nicht tut, begeht eine Ordnungswidrigkeit - bis zu einer Million Euro Strafe sind möglich.