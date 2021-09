Für Salzkatze Ipa steht der Umzug aus dem Karlsruher Zoo bevor

Nicht einmal zweieinhalb Kilogramm wiegt Ipa. Doch mit diesem Gewicht ist die junge Salzkatze inzwischen ausgewachsen. Die schwarz-braun getigerte Katzendame wurde im April 2020 zusammen mit ihrem Bruder Igu im Karlsruher Zoo geboren – und darf bald umziehen.

Ipa und Igu sind die ersten Jungtiere der beiden Salzkatzen Alba und Wasim in Karlsruhe. Weil der Nachwuchs bald geschlechtsreif wird, naht der Umzug in andere Zoos. „Zusammen bleiben können die Geschwister nicht“, erklärt Zoo-Tierarzt Marco Roller. Sonst würden sich die Geschwister vielleicht selbst weiter fortpflanzen – das gilt es zu verhindern.

Für Kätzin Ipa geht es deshalb bald in den Opel-Zoo nach Kronberg im Taunus. Ihr Bruder Igu tritt die Reise nach Tschechien an, in den Zoo Jihlava. Das genaue Datum steht noch nicht fest.