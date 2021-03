Die Wiener sind bekannt für ihren „Schmäh“. Wenn der „umherspringt“, kommt der Deutsche nicht immer so mit, „dafür sind wir meist zu schwerfällig“, sagt die gebürtige Karlsruherin Julia Rausch.

Kaffeehauskultur und Co.

Dass es Julia Rausch vor gut 13 Jahren von Karlsruhe nach Wien verschlägt, hat in erster Linie mit der Uni zu tun. Das Germanistik- und Journalismusstudium hat sie abgebrochen, möchte gern auf Theaterwissenschaften umsatteln.

In Deutschland ist das nicht so einfach, da es bei diesem Fach eine Zulassungsbeschränkung gibt. „Ich war wie viele Deutsche ein sogenannter Numerus-Clausus-Flüchtling“, erzählt Julia Rausch. In Österreich sei die Anerkennung der Studienleistungen sehr viel unkomplizierter. Sie schließt ihr Studium im Fach Theater-, Film- und Medienwissenschaft ab.

Titel haben eine große Bedeutung