In ihrer Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule (PH) Karlsruhe zeigte Viola Gassenschmidt, dass die Bundesregierung die Aufnahme von afghanischen Ortskräften seit 2016 kaum vorangetrieben hat. Sie wirft dem deutschen Staat vor, die Fürsorgepflicht gegenüber den bedrohten Helfern vernachlässigt zu haben.

Massoud K. (Name geändert) ist für Anrufer aus Europa unerreichbar. In Todesangst vor den Taliban versteckt sich der 38-Jährige irgendwo in Afghanistan. Um die neuen Machthaber nicht auf sich aufmerksam zu machen, pendelt er von Stadt zu Stadt und bleibt nie lange an einem Ort. Seine drei Kinder gehen nicht zur Schule.

Der Familienvater, der bis 2013 für die Bundeswehr als Übersetzer gearbeitet hatte und der den westlichen Medien gerne Auskunft über die Lage in seinem Heimatland gab, lässt über eine deutsche Bekannte ausrichten, dass er jetzt unsichtbar sein müsse. Denn das Risiko sei viel zu hoch.

Viola Gassenschmidt hat Massoud K. per WhatsApp aus Karlsruhe kontaktiert, weil ihr sein Schicksal am Herzen liegt. Seines und das von anderen afghanischen Ortskräften, die heute um ihr Leben fürchten. Gassenschmidt, 27, hat im Herbst 2020 eine Masterarbeit an der Pädagogischen Hochschule (PH) Karlsruhe über die Helfer geschrieben, die in den vergangenen Jahren für deutsche Behörden und Organisationen gearbeitet haben. Die doppelte Frage in dem Titel ihrer Arbeit – „Von den Taliban bedroht, von Deutschland beschützt?“ – beantwortet sie mit einem Ja und Nein.