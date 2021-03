Karlstor wird nach Ostern wieder geschlossen: Letzte große Umleitung vor Start des Karlsruher City-Tunnels

Die letzte Großbaustelle der Karlsruher Kombilösung unterbricht nach Ostern das Straßenbahngleis am Karlstor. Nach zwölf Jahren naht das Ende des Jahrhundertstadtumbaus. Noch einmal müssen die Karlsruher mit Umleitungen leben.

Noch ein letztes Mal müssen die Karlsruher im zwölften Jahr des Stadtumbaus mit einem gravierenden Eingriff ins Schienennetz leben. Fünf Monate lang rollt am Karlstor keine Tram auf der direkten Nord-Süd-Verbindung zwischen Europaplatz und Bahnhofplatz durch die Karlstraße.

Direkt am Dienstag nach Ostern, 6. April, wird dort der Gleisverkehr eingestellt und die Oberleitung am Karlstor abmontiert. Schon drei Tage später wird ein Kran am Karlstor das Brückenprovisorium aus der letzten Baulücke im Autotunnel unter der Kriegsstraße hieven.

Danach kann der allerletzte von 160 je zehn Meter breiten Betonblöcken des Tunnels betoniert werden.