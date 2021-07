Katalysator aus geparktem Pkw in Karlsruhe ausgebaut

In der Zeit zwischen Montagvormittag und Dienstagabend haben Unbekannte in der Karlsruher Oststadt einen Katalysator an einem geparkten Auto ausgebaut und entwendet. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte der Fahrzeugbesitzer das fehlende Zwischenstück in der Abgasanlage, als er am Dienstagabend zu seinem Fahrzeug kam und den Motor startete. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Willy-Andreas-Allee geparkt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf über tausend Euro.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz unter der Telefonnummer (07 21) 6 66 33 11 entgegen.