Katrin Schütz will Kreisvorsitzende der CDU Karlsruhe-Stadt werden

Die frühere Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium und amtierende Bezirksvorsitzende der Frauen Union, Katrin Schütz, will neue Kreisvorsitzende der CDU Karlsruhe-Stadt werden.

Die ehemalige Wirtschafts-Staatssekretärin Katrin Schütz will neue CDU-Kreisvorsitzende werden. Viele Mitglieder hätten sie angesprochen und aufgefordert, für den Kreisvorsitz zu kandidieren. „Nach reiflicher Überlegung“ habe sie sich deshalb entschlossen, sich auf dem nächsten Kreisparteitag um das Amt der Kreisvorsitzenden zu bewerben, teilte die Politikerin Amtsinhaber Ingo Wellenreuther sowie den Mitgliedern des Kreisvorstandes und den Vorsitzenden der Ortsverbände mit. Bei der Kür des Bundesvorsitzenden hatte Katrin Schütz den zwischenzeitlichen CDU-Chef Friedrich Merz unterstützt.

Die CDU Karlsruhe liege ihr sehr am Herzen, so Katrin Schütz weiter. Sie wolle ihren Teil dazu beitragen, dass sich die Partei „geeint und geschlossen“ neu aufstelle. „Gerade die nicht positiven Presseberichte zur CDU Karlsruhe in der vergangenen Woche, die mich wirklich erschüttert haben, gaben letztlich den Ausschlag, zu kandidieren“, betonte Schütz, die auch als Bezirksvorsitzende der Frauen Union Nordbaden amtiert.

In der vergangenen Woche hatte Detlef Hofmann Tilman Pfannkuch als Chef der Gemeinderatsfraktion im Karlsruher Rathaus abgelöst. Obwohl Hofmann keinen Gegenkandidaten hatte, verweigerten ihm vier von neun Fraktionsmitgliedern die Gefolgschaft.

Kandidatur als Angebot

Sie verstehe ihre Kandidatur für die Nachfolge von Ingo Wellenreuther als Angebot an die CDU. Als Mitglied im Landesvorstand, FU-Bezirksvorsitzende, Landespolitikerin von 2006 bis 2021 und ehemalige Generalsekretärin wisse sie, was dieses Amt bedeutet.

Es sei ihr ein Anliegen, „unsere Mitglieder und die Bürger in Karlsruhe für die CDU zu gewinnen und unseren Kreisverband zur Geschlossenheit zurückzuführen“. Katrin Schütz sieht sich dabei als Vermittlerin. Eine solche Aufgabe lasse sich nur gemeinsam und als Team bewältigen.

Weitere Öffnung der CDU

Kreisvorstand und Gemeinderatsfraktion müssten erfolgreich zusammenarbeiten, Ortsverbände, die CDU-Vertreter in den Ortschaftsräten sowie Vereinigungen und Arbeitskreise könnten und müssten sich einbringen, betont die Kandidatin. Katrin Schütz will die CDU weiter öffnen und Nicht-Mitgliedern den Einstieg durch frühzeitige Einbindung erleichtern. Eine starke CDU sei für die Zukunftsfähigkeit von Karlsruhe wichtig.